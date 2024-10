Der Kirchenvorstand ist das Leitungsgremium einer evangelischen Kirchengemeinde. Zu den Aufgaben des Kirchenvorstands, der für sechs Jahre gewählt wird, gehören unter anderem Personalentscheidungen, Finanz- und Immobilienfragen und inhaltliche Schwerpunktsetzung der Gemeinde. Jeder Kirchenvorstand entsendet außerdem einzelne Mitglieder in die regionalen Gremien der Dekanate. Alle sechs Jahre wählen die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher zudem die Mitglieder der Landessynode, also des evangelischen Kirchenparlaments in Bayern.

Die Kirchenvorstandswahl steht diesmal unter dem Slogan "Stimm für Kirche!". Am 20. Oktober ist für die knapp zwei Millionen wahlberechtigten Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) die letzte Möglichkeit, die Kirchenvorstände in den insgesamt 1.530 evangelischen Kirchengemeinden in Bayern zu wählen. Wahlberechtigt sind alle Kirchenmitglieder ab 16 Jahren sowie konfirmierte Jugendliche, die am Wahltag ihr 14. Lebensjahr vollendet haben. Sie können ihre Stimme per Briefwahl oder in den Wahllokalen ihrer Ortsgemeinden abgeben.

Rund 12.000 Männer und Frauen sind aktuell ehrenamtliche Kirchenvorsteher der bayerischen Landeskirche. Die Größe eines Kirchenvorstands hängt von der Größe der Kirchengemeinde ab. Möglich sind sechs bis 15 Mitglieder, ergänzt wird das Gremium durch die Pfarrerinnen und Pfarrer der jeweiligen Gemeinden.