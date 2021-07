Holocaust-Überlebende Esther Bejarano: "Laute Stimme gegen das Vergessen"

"Bejarano + Microphone Mafia in Dulsberg" by stinker, CC BY-NC-SA 2.0

Die frühere Zentralratspräsidentin der Juden, Charlotte Knobloch, hat ihre Trauer über zum Tod der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano zum Ausdruck gebracht. "Über viele Jahrzehnte hinweg war sie eine der lautesten Stimmen gegen das Vergessen, ihr Einsatz dabei stets eine Inspiration", sagte Knobloch laut einer Mitteilung. Bejarano sei es vor allem immer wieder gelungen, "gerade auch die junge Generation zu erreichen.

Die deutsch-jüdische Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano war am Samstagmorgen nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 96 Jahren gestorben, teilten ihre Familie und das Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland in Hamburg mit. Bejarano engagierte sich bis ins hohe Alter im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus und suchte dabei vor allem das Gespräch mit Jugendlichen, um von den Verbrechen der Nazizeit zu berichten.

Knobloch betonte, Bejarano habe sich zeitlebens in der Verpflichtung gesehen, "für Demokratie, Miteinander und Respekt einzutreten". Sie habe dieses Engagement gegen "neuen alten Rechtsextremismus" auch seitens der Gesellschaft eingefordert, sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern: Bejaranos "Geschichte und ihre Stimme werden nicht zu ersetzen sein, aber ihren Einsatz müssen wir alle weitertragen".

Evangelische Versöhnungskirche Dachau

Pfarrer Björn Mensing von der Versöhnungskirche in Dachau erklärte, dass die Versöhnungskirche "in tiefer Trauer und Dankbarkeit Abschied" nehme von Bejarano. Unvergesslich sei ihr Auftritt im selbstverwalteten Jugendzentrum Freiraum Dachau im September 2013, zu dem sie gemeinsam mit ihrem Sohn Joram und der Kölner Band Microphone Mafia gekommen war. "Unglaublich war die Energie der damals Achtundachtzigjährigen, mit der wir nach dem Auftritt noch bis spät in die Nacht in einem Dachauer Lokal im Gespräch waren. Ihr Humor war so ansteckend", erinnerte sich Mensing.