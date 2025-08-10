Am Rand von Steingaden, inmitten des Pfaffenwinkels, liegt das Karl-Eberth-Haus – ein evangelisches Gästehaus mit langer Tradition und offenem Profil. Wer hierher kommt, findet Raum für Begegnung, Erholung und geistliche Impulse – unabhängig vom Anlass der Reise.

Vom Adelssitz zum Ort für Gemeinschaft

Erbaut wurde das Gebäude 1885 als Schloss der Grafen von Dürckheim. 1937 ging es in den Besitz von General Karl Eberth über, nach dem das Haus heute benannt ist. Seit 1959 befindet es sich im Besitz der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS). Als erstes Rüstzeitenheim Deutschlands wurde es ein zentraler Ort für Seelsorgearbeit mit Soldatinnen und Soldaten.

Heute ist das Karl-Eberth-Haus ein 3-Sterne G klassifiziertes Gästehaus, das seine historische Atmosphäre bewahrt hat – und sich zugleich als offener Ort für ganz unterschiedliche Gruppen und Einzelgäste versteht.

Offen für vielfältige Gruppen – mit Begegnung im Mittelpunkt

Die Gästestruktur ist bewusst breit gefächert: Neben Soldat*innenseelsorgegruppen nutzen kirchliche Gruppen, Familien, Einzelreisende, Pilgerinnen und Pilger sowie Rad- und Motorradreisende das Haus.

Begegnung ist dabei ein zentrales Element: Die unterschiedlichen Hintergründe der Gäste bereichern das Miteinander – ohne dass Programm oder Aufenthalt einem festen Schema folgen müssen.

Individuell, spirituell, naturnah

Das Karl-Eberth-Haus bietet sowohl Raum für Rückzug als auch für gemeinschaftliche Angebote. Spirituelle Impulse gehören zum Profil – etwa in Form von Andachten oder thematischen Auszeiten.

Auch Bildungsangebote, Musikseminare oder kreative Workshops finden regelmäßig statt. Die Umgebung im Pfaffenwinkel lädt zu Wanderungen, Radtouren oder kulturellen Ausflügen ein – etwa zur Wieskirche, zum Kloster Ettal oder nach Neuschwanstein.

Wertegeleitete Gastfreundschaft

Respekt, Toleranz, Solidarität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen prägen den Alltag im Haus. Die Küche arbeitet mit saisonalen, überwiegend regionalen Produkten. Auf Wunsch werden auch vegetarische und vegane Mahlzeiten angeboten.

Das Team des Hauses legt Wert auf persönliche Betreuung, klare Kommunikation und eine offene Atmosphäre. Die Mitarbeitenden bringen sich mit großem Engagement ein – auch über das Alltägliche hinaus. Viele Gäste kommen nicht nur wegen der Lage wieder, sondern wegen der Haltung, die im Karl-Eberth-Haus spürbar ist: aufmerksam, zugewandt und professionell.

Ein Ort für alle, die etwas anderes suchen

Das Karl-Eberth-Haus steht nicht für Eventtourismus, sondern für ein bewusstes Innehalten. Wer ankommt, darf entschleunigen – sei es im Rahmen eines Seminars, eines Urlaubs oder einer geistlichen Auszeit.