ELKB

Kirche startet Spendenkampagne "1 + 1 - Mit Arbeitslosen teilen"

Die "Aktion 1 + 1 - Mit Arbeitslosen teilen" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) geht am Mittwoch (3. Mai) in die nächste Runde. Unter dem Motto "wieder neu anfangen können" startet der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) seine Jahreskampagne 2023.