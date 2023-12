"Gott hat uns allen ein Wunder - Entschuldigung - sein Wunder gegeben", spricht Sieglinde Emter alias Maria, während sie die Babypuppe streichelt, die das Jesuskind darstellt. Mit dem Text kämpft die Seniorin noch manchmal.

"Na, das mit dem Wunder hätte doch auch gepasst",

ermutigt sie Hannes Schott, Regisseur und Autor der vier Szenen, die seit einigen Wochen in einem Raum im Diakoneo-Wohnstift Hallerwiese in Nürnberg einstudiert werden.

Fünf Darstellerinnen zwischen 73 und 88

Schott, Pfarrer an der Nürnberger Jakobskirche, ist überzeugt: Das Seniorenkrippenspiel, das am 24. Dezember im Familiengottesdienst auf die Bühne kommt, ist einmalig. Und die fünf Darstellerinnen, die zwischen 73 und 88 Jahre alt sind, sind es sowieso.

Sieglinde Emter atmet erleichtert auf und gibt das Mikrofon, mit dem sich die fünf Damen bei den Proben vertraut machen, weiter an Theresia Veit. Die 88-Jährige spielt einen der Heiligen Drei Könige, einen Wirt und einen Hirten. "Wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Darsteller wären", lacht sie. Bühnenluft schnuppert sie zum ersten Mal in ihrem langen Leben, die Herausforderung und den Spaß am Spielen wollte sie sich noch einmal geben.

"Mein 30 Jahre alter Enkel freut sich schon auf die Aufführung und hat gesagt, ich solle das unbedingt machen."

Vor einigen Jahren hat Pfarrer Schott zum Stift gegriffen und sich eine Lesegeschichte ausgedacht, in der es um eine Kirchengemeinde ging, in der sich zu wenige Kinder gefunden hatten, die ein Krippenspiel einstudieren wollen. Kurzerhand machen sich ein paar ältere Gemeindemitglieder dazu auf. Nachdem die Geschichte beendet war, war dann schon die Idee geboren, so etwas in Wirklichkeit anzugehen.