Die BR-Radltour rollt wieder – und mittendrin: Landesbischof Christian Kopp. Gemeinsam mit rund 1.000 weiteren Radbegeisterten trat er am Sonntag und Montag kräftig in die Pedale.

Auf rund 600 Kilometern führt die traditionsreiche Freizeitradltour des Bayerischen Rundfunks in diesem Jahr quer durch Franken – mit Stationen in Unter- und Mittelfranken. Der Auftakt am Sonntag in Bad Neustadt a. d. Saale war ein stimmungsvoller Startschuss, trotz Nieselregen.

Landesbischof Kopp: Tiefe Gespräche, die berühren

Für Christian Kopp ist die Teilnahme mehr als sportliche Betätigung. Die Radltour, so erzählt er, sei für ihn eine spirituelle Erfahrung. "Du triffst tolle Menschen, bewegst dich in der Natur Gottes – und es gibt ganz tiefe Gespräche, die wirklich berührend sind", sagt der Landesbischof.

Besonders die Gespräche unterwegs machen für ihn den Reiz der Tour aus.

"Alle Viertelstunde führt man ein intensives Gespräch über das Leben. Es geht um kirchliche Fragen genauso wie um persönliche Themen, um Familie, um Krisen, um Hoffnung. Das ist fast einzigartig."

Dass dabei nicht immer die Sonne scheint, stört ihn wenig: "Als wir gestern nach Bad Neustadt hineingefahren sind, war die Stimmung so schön – da hast du gedacht, schöner kann es gar nicht mehr werden."

BR-Radltour 2025 besonders fränkisch

Die Route der 34. BR-Radltour ist in diesem Jahr besonders fränkisch geprägt. Nach dem Prolog rund um Bad Neustadt führen die weiteren Etappen durch malerische Landschaften, historische Orte und gut ausgebaute Radwege. Abends locken in jedem Zielort kostenlose Open-Air-Konzerte – zum Auftakt trat am Sonntag die österreichische Musiklegende Rainhard Fendrich auf.

Die Tour ist keine Wettfahrt, sondern ein Fest der Begegnung. Seit 1990 bringt sie Menschen zusammen, die Freude an Bewegung, Gemeinschaft und Natur haben. Für Christian Kopp liegt darin auch eine geistliche Dimension:

"Wenn man sich anschaut, wie Jesus unterwegs war – da war auch viel Bewegung in seinem Leben. Für mich ist dieses rhythmische Fahren etwas Meditatives. Es tut mir gut."

Noch bis zum 8. August dauert die BR-Radltour 2025.