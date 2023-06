Mit einem warmen Applaus wird er empfangen, als er die Halle betritt. Gut gelaunt winkt er in die Menge. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist einer der Publikumsmagneten beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg.

Am Donnerstag hat er Nürnbergs größte Messehalle bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 5.000 Menschen lauschen seiner Bibelauslegung. "Gemeinsam werden wir diese Demokratie in diesem Lande verteidigen", ruft er ihnen zu und erntet immer wieder großen Beifall.

Kirchentag: Nach vier Jahren wieder großes Fest

Vier Jahre hat es gedauert, bis sich die Protestant*innen wieder zu einem großen Fest versammeln konnten. Beim bisher letzten Großtreffen, dem Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt/Main, saßen die Kirchentagsfans noch mit der Kaffeetasse zu Hause auf dem Sofa, um Livestreams zu verfolgen. Wegen Corona wurde das Treffen damals weitgehend ins Internet verlegt.

Jetzt schwenken die Besucher*innen wieder ihre Kirchentagsschals und Posaunen blitzen in der Sonne. Zehntausende haben sich auf den Weg in die fränkische Metropolregion gemacht, um bis zum Sonntag zu feiern, zu beten und zu diskutieren. Mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen werden dazu angeboten. "Der Platz ist voll, die Herzen auch", sagt Kirchentagspräsident Thomas de Maizière (CDU), der frühere Bundesminister, zum Auftakt des Treffens.

Zustrom bleibt hinter Erwartungen zurück

Bei aller Freude bleibt der Zustrom zum Kirchentag allerdings bislang hinter den Erwartungen zurück: Nur 60.000 Karten waren bis zum Beginn verkauft - deutlich weniger als noch 2019 in Dortmund. Großereignisse haben es offenbar schwer, nach der Pandemie wieder in Fahrt zu kommen. Das war schon beim Katholikentag 2022 in Stuttgart so. Jetzt hoffen die Organisatoren des protestantischen Laientreffens auf viele Tagesgäste.

Poetry Slams, Konzerte - und Promis

Aus Bad Salzuflen im Lipper Land ist Hanna Moritz (21) nach Nürnberg gekommen - sie freut sich besonders auf das Kulturprogramm: "Wir haben uns vor allem Poetry Slams vorgenommen. Und die großen Konzerte natürlich." Die angehende Pflegefachkraft ist mit einer Jugendgruppe aus dem Lipper Land nach Franken gekommen - übernachtet wird ganz klassisch mit Schlafsack und Isomatte in einer Schule.

Viele aus der Gruppe wollten die großen Podien zur Klimakrise verfolgen, erzählt ihre Freundin, die Erzieherin Isabell Biegert (26) aus Bad Meinberg.

"Die freuen sich alle schon ganz dolle darauf, den Robert Habeck zu sehen."

Auch die Veranstaltungen mit Vertreter*innen der "Letzten Generation" hat sich die Gruppe vorgemerkt: "Sie wollen mal schauen, was das für Leute sind." In T-Shirts und kurzen Hosen schlendern die beiden durch die Innenstadt - es ist sonnig und warm in Nürnberg. Auf dem Kopf tragen sie den grün-gelben Kirchentagsschal, gebunden wie ein Haarband. An der Pegnitz kann in diesen Tagen niemand diesen beiden Farben entgehen.

Säkularisierung und Skandale haben Spuren hinterlassen

"Jetzt ist die Zeit" ist auf den Schals zu lesen - das Motto des Kirchentags. Eine "Zeitendeutung" wolle der Kirchentag versuchen, sagt de Maizière. Dazu gehört jedoch auch: Nach vielen Austritten repräsentieren die beiden großen Kirchen nicht mehr die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Die Säkularisierung und der Missbrauchsskandal haben ihre Spuren hinterlassen. Was das für Gegenwart und Zukunft der Kirchen bedeutet, wollen die Besucherinnen und Besucher in mehreren Foren ausgiebig erörtern.

Kirchentagsbesucher Arndt Meier (54) hält es für dringend geboten, dass sich die Kirche ausführlich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt. Das Thema liege in der Luft, sagt er und verweist auf die aktuellen Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Zu Hause in Berlin sei er eher nicht so der Kirchentyp, erzählt Meier, von Beruf Projektleiter bei der Deutschen Bahn. Aber alle zwei Jahre Kirchentag findet er gut: "Wegen des Spirituellen. Und weil ich mich hier mit Freunden treffen kann, um mit ihnen eine gute Zeit zu verbringen."