Schutz religiöser Minderheiten

Nach Kirchen-Verwüstungen: Amnesty International fordert mehr Schutz für Christ*innen in Pakistan

In Pakistan wurden am Mittwoch mehrere Kirchen verwüstet sowie Häuser von Christ*innen angezündet. Amnesty International fordert, die Behörden müssten religiöse Minderheiten in dem asiatischen Land besser schützen.