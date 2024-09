Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat die AfD am gestrigen Sonntag Ergebnisse von jeweils über 30 Prozent erzielt. Das beunruhigt viele Menschen in Deutschland.

Auch die beiden evangelischen Landeskirchen haben inzwischen reagiert. Direkte Kritik an der AfD oder ihren Wähler*innen findet sich darin kaum.

Thüringer Landesbischof: Neue Weg gehen

So erklärt der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Friedrich Kramer in einem Statement zur Wahl in Thüringen, es sei gut, dass die Wahlbeteiligung gestiegen sei. "Das zeigt, dass es vielen Menschen wichtig ist, wie die Gesellschaft gestaltet wird."

Schon jetzt sei klar, dass es nicht einfach sein werde, eine Regierung zu bilden:

"Um eine Mehrheitsfähigkeit zu ermöglichen, braucht es wohl ein ganz neues Nachdenken darüber und wir ermutigen ausdrücklich dazu, neue Wege zu gehen."

Die Kirche werde sich für Verständigung einsetzen und zu mehr Dialog einladen. Dabei dürften auch strittige Themen nicht ausgeklammert werden, Kramer nennt etwa die Aufarbeitung der Corona-Zeit und Friedensfragen. "Dabei sollte es nicht ums Rechthaben gehen, sondern um den offenen Austausch auch mit verschiedenen Ansichten", so der Bischof weiter. Dies zu ermöglichen, sei eine wichtige Aufgabe von Kirche und Diakonie.

Kramer äußert sich auch zur AfD. Allerdings verweist er lediglich auf frühere Äußerungen und bekräftigt, dass man sich weiterhin für ein "weltoffenes und lebendiges" Thüringen einsetzen werde. Friedrich Kramer ist neben seinem Amt als Landesbischof auch Friedensbeauftragter der EKD.

Sächsischer Landesbischof: Neuer Umgang miteinander

Auch der sächsische Landesbischof Tobias Pilz appelliert vor allem an Dialogbereitschaft und Zusammenhalt. Sein Statement zur Wahl in Sachsen hat er gemeinsam mit dem katholischen Bischof Heinrich Timmerevers verfasst.

Wie Kramer lobten auch die beiden Sachsen die "außerordentlich" hohe Wahlbeteiligung: "Das zeigt das große Interesse an politischer Mitbestimmung und gesellschaftlicher Gestaltung.

Den neu gewählten sächsischen Landtag bezeichnen sie als "so bunt wie nie zuvor", merken aber auch kritisch an, dass "die Ränder" stärker geworden seien. Dennoch spiegele er "die Vielfalt der sächsischen Gesellschaft" wider.

Außerdem werben Bilz und Timmerevers für einen "neuen Umgang miteinander":

"Sowohl in der Politik als auch in der Zivilgesellschaft ermutigen wir dazu, sich selbst einzubringen, unterschiedliche Positionen auszuhalten und konstruktive Lösungen zu suchen."

Die Kirchen, so versprechen sie, werden die sächsische Politik "im Gebet und mit unseren Möglichkeiten" unterstützen.

Erst ganz am Schluss folgt ein Appell gegen "Menschenfeindlichkeit sowie extremistisches und nationalistisches Gedankengut". Stattdessen sollten der Geist der Nächstenliebe, der Schutz der Menschenwürde und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts die Richtschnur sein.