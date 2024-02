"Zunächst einmal ist es einfach eine andere Art von Kirche."

Das klingt alles recht harmlos. Wie gefährlich sind Freikirchen aus Ihrer Sicht?

Ich neige eigentlich dazu, die Begrifflichkeit ‚gefährlich‘ in diesem Kontext nicht zu verwenden. Bei Freikirchen handelt es sich lediglich um eine andere Organisationsform. Beim Großteil der Christinnen und Christen, die einer Freikirche angehören, gibt es meiner Meinung nach keinerlei Bedenken hinsichtlich ihrer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und ihrem Engagement für andere. Zunächst einmal ist es einfach eine andere Art von Kirche. Es gibt möglicherweise Unterschiede in der Frömmigkeit und im Gottesdienstablauf, aber bei den meisten Menschen, die einer Freikirche angehören, gibt es keine Grundlage für Vorbehalte oder Bedenken.

Wie steht es um das Thema Geld? Vielen Freikirchen wird vorgeworfen, darauf sehr viel Wert zu legen.

Beim Thema Geld muss man sehen, dass Freikirchen auch Personalkosten haben. Einige bieten sehr professionelle Musik mit umfassender Ausstattung an, was Kosten verursacht. Das muss alles finanziert werden, da sie keine Kirchensteuern erhalten. Deshalb müssen sie auf andere Weise Geld beschaffen und darüber sprechen, dass sie finanzielle Unterstützung benötigen. Das ist für uns etwas fremd, da wir durch die Kirchensteuer in den etablierten Kirchen nicht daran gewöhnt sind, aber in anderen Ländern wie den USA ist es völlig normal, dass Christinnen und Christen Geld spenden, um beispielsweise schöne Musik zu haben. In Bezug auf Geldangelegenheiten finde ich wichtig, dass alles transparent abläuft. Das gilt nicht nur für Freikirchen, sondern grundsätzlich für alle Organisationen.

Sie sehen also nichts, was grundsätzlich problematisch wäre?

In manchen Freikirchen spielen bestimmte Themenbereiche eine stärkere Rolle, wie zum Beispiel die Vorstellung von Teufelswirkung oder das Vorhandensein von Dämonen, auf die mit Befreiungsgebeten oder Exorzismus reagiert wird. Schwierig finde ich auch, wenn eine Gemeinde einen starken Heilungsoptimismus vertritt, bis hin zu Heilungsversprechen. Dies kann zu einer Belastung führen, insbesondere wenn suggeriert wird, dass mangelnder Glaube für ausbleibende Heilung verantwortlich sei. Diese Themen sind jedoch spezifisch für bestimmte Gemeinden und sollten nicht verallgemeinert werden auf alle Freikirchen.

Gilt das auch für rigide Ansichten über Homosexualität oder die Rolle der Frau?

Ich habe keine statistischen Daten dazu. Deshalb fällt es mir schwer, das einzuschätzen. Ich würde sagen, dass Moralvorstellungen im Allgemeinen ein Thema sind. Das liegt daran, dass tendenziell eine wörtliche Auslegung der Bibel favorisiert wird. Dies führt dazu, dass die Moralvorstellungen möglicherweise konservativer sind als im Durchschnitt der Bevölkerung, insbesondere in Bezug auf Sexualmoral. Aber in Bezug auf Sexualmoral und damit verbunden auch auf das Thema Homosexualität gibt es momentan sicherlich eine intensive Auseinandersetzung. Ich habe den Eindruck, dass sich in den letzten zehn Jahren etwas bewegt hat, aber die Haltung ist wahrscheinlich im Durchschnitt immer noch konservativer als die der allgemeinen Bevölkerung. Da ich jedoch keine konkreten Zahlen habe und diese auch nicht verfügbar sind, fällt es mir schwer, Aussagen darüber zu treffen, ob diese Tendenz stark oder schwach ausgeprägt ist.

Gibt es denn einen gemeinsamen musikalischen Fundus, auf den frei- und pfingstkirchliche Strömungen zurückgreifen?

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Hillsong Church in den letzten zehn bis 15 Jahren musikalisch einen sehr prägenden Einfluss hatte. Sie haben einen völlig neuen Stil etabliert, den viele übernommen haben, weil er sehr eingängig und modern klingt. Ich vermute, dass ihr Einfluss in Bezug auf Stil und Musik sehr bedeutend war, obwohl ich keine genauen Zahlen dazu habe. Sie sind auch in der Musikbranche sehr erfolgreich.

Man hört immer wieder, dass Freikirchen nicht schrumpfen, sondern eher wachsen. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Einer der größten Akteure in diesem Bereich ist zum Beispiel der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, quasi die Deutsche Pfingstkirche, wenn man so will. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Freikirche, sondern um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Vor Kurzem habe ich mir ihre aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022 angesehen, und sie hatten gegenüber 2019 einen Mitgliederzuwachs von etwa 2000 Menschen. Es gibt natürlich auch Freikirchen, die während der Pandemie Mitgliederverluste hatten oder keine signifikanten Zuwächse verzeichnen konnten. Im Vergleich zur katholischen oder evangelischen Kirche gibt es zwar deutlich weniger Austritte, aber meiner Wahrnehmung nach ist das Wachstum nicht übermäßig groß.

Okay, aber immerhin haben sie auch weniger Mitgliederschwund. Können die verfassten Kirchen also dennoch etwas lernen?

Sicherlich könnten wir etwas daraus lernen. Die Frage ist jedoch, ob das, was wir lernen würden, zu unserer evangelischen Kirche passen würde. Einer der Hauptgründe, warum Menschen gerne in Freikirchen sind, ist meiner Ansicht nach das hohe Maß an sozialer Integration. Man geht zum Gottesdienst, wird freundlich begrüßt und sofort zu Freizeitaktivitäten eingeladen. Das bedeutet, dass jemand, der in einer Freikirche ist, sein Christsein so leben möchte, dass er am Sonntag zum Gottesdienst geht und dann am Montagabend vielleicht einen Spieleabend mit Gemeindemitgliedern verbringt, am Mittwoch mit ihnen grillt, am Donnerstag geht man gemeinsam ins Kino und am Freitagabend tanzt man vielleicht gemeinsam. Es herrscht eine starke soziale Integration und auch eine klare moralische Orientierung in Fragen des Lebensstils und der Sexualität, was zu einer starken Bindung an die Freikirche führt, zumindest für eine gewisse Zeit.

Die Frage ist, ob diese Ideen auch für uns passen würden. Wollen wir als evangelische Kirche wirklich ein so hohes Maß an moralischer Orientierung bieten oder ist es für uns akzeptabel, verschiedene Optionen für Moralvorstellungen anzuerkennen? Möchten wir dasselbe Maß an sozialer Integration wie in Freikirchen oder ist es für uns in Ordnung, dass die Menschen nach dem Gottesdienst ihre eigenen Wege gehen? Das sind grundlegende Fragen, die entweder vor Ort in den Gemeinden oder von der Kirchenleitung beantwortet werden müssten.

Gibt es auch Tendenzen zu Verhaltensmustern von Sekten?

Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von Sekten sprechen, sondern eben von Freikirchen. Das Gesetz sieht unterschiedliche Organisationsformen vor. In Deutschland gibt es Körperschaften des öffentlichen Rechts, die für bestimmte Kirchen oder Gemeinschaften sinnvoll sind und gewisse Vorteile bieten, wie z. B. das Recht, eigene kirchliche Gesetze zu formulieren. Dies ist die juristische Grundlage für Organisationen wie die evangelische Kirche in Bayern. Ohne die Möglichkeit, eigene Kirchengesetze zu formulieren, wäre es vermutlich schwer, die Organisation zu verwalten, einschließlich Finanzen und Personalangelegenheiten.

Kleine Freikirchen oder anders organisierte Gemeinden benötigen diesen rechtlichen Überbau möglicherweise nicht. Für sie wäre der Aufwand zu groß.

Eine formelle Organisation erleichtert auch Konfliktlösungen. In größeren Organisationen gibt es oft formelle Prozesse zur Lösung von Streitigkeiten, während kleinere Gemeinschaften manchmal Konflikte nicht formalisiert angehen können, was zu Spaltungen führen kann. Es ist wichtig zu erkennen, dass eine formelle Organisation von Kirche auch Vorteile hat.

In diesem Sinne: Was wäre Ihr Fazit in Bezug auf Freikirchen?

Ich denke, es ist wichtig, Menschen nicht unter Generalverdacht zu stellen. Mein Fazit wäre, dass eine differenzierte Betrachtung notwendig ist, wenn es um Freikirchen geht. Ich würde denen, die sich dafür interessieren, raten, sich gut zu informieren und die Dinge sorgfältig zu prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Für mich ist ein mündiges Christsein auch ein informiertes Christsein.

In Deutschland haben wir Glaubens- und Gewissensfreiheit im Grundgesetz, solange man dabei die Rechte anderer respektiert. Mit dieser Freiheit geht jedoch auch Verantwortung einher. Wenn man frei ist zu glauben oder nicht zu glauben, ist man letztendlich auch dafür verantwortlich, was man glaubt oder nicht glaubt. Dies ist ein zentraler Punkt für mich. Menschen sollten informierte Entscheidungen treffen und sich über die möglichen Konsequenzen im Klaren sein. Dies gilt nicht nur für Freikirchen, sondern für alle religiösen Überzeugungen und Entscheidungen im Allgemeinen.