Am Sonntag, 14. September 2025, wird im BR Fernsehen die zweite Folge der neuen Reihe "Sinn & Seele" ausgestrahlt. Das evangelische Format widmet sich in 15-minütigen Episoden alltäglichen und zugleich existenziellen Fragen – aus einer christlichen Perspektive.

"Sinn & Seele richtet sich an Menschen in der Mitte des Lebens", erklärt Alexander Brandl aus dem Team der landeskirchlichen Beauftragten für Hörfunk und Fernsehen, Melitta Müller-Hansen, gegenüber sonntags.bayern. "Das kann man weit fassen, wir geben uns kein ‚von… bis‘ vor. Was diese Menschen verbindet, sind die Fragen, die sie beschäftigen."

Schon die ersten beiden Themen machen das deutlich: "Wie finde ich innere Ruhe?" und "Bin ich schön genug?". Gerade in der Lebensmitte sei der Druck oft hoch – wenig Zeit, viele Verpflichtungen, dazu die ständige Frage: "Lebe ich das Leben, das ich leben will?"

Themen, die wirklich bewegen

Das Redaktionsteam will sich dabei nicht in erster Linie an kirchlichen Botschaften orientieren, sondern an den Fragen, die Menschen tatsächlich umtreiben.

"Wir schauen im ersten Schritt nicht: Was haben Kirche und Theologie Tolles zu sagen? Sondern wir schauen genau hin, auch in unserem Umfeld: Was treibt Menschen heute wirklich um?"

Ein Beispiel sei die alte wie neue Frage nach dem Tod: "Die Frage nach dem 'Danach' – was kommt nach dem Tod – treibt die Menschen wahnsinnig um. Das greifen wir auf."

Im Anschluss werde geschaut, welche Stimmen aus Kirche und Theologie Impulse dazu geben können – ob aus der praktischen Seelsorge oder der wissenschaftlichen Forschung. Dabei könne es auch mal zu überraschenden Einsichten kommen.