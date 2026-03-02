Es beginnt mit Umarmungen. Mit diesem besonderen Lächeln von Menschen, die wissen, was sie miteinander durchgestanden haben. Nürnberg ist an diesem Wochenende kein gewöhnlicher Veranstaltungsort, sondern ein Resonanzraum für fünf Jahrzehnte Mut, Berufung und Widerstandskraft.

50 Jahre Frauenordination in Bayern. Ein Jubiläum, das gefeiert wird und gleichzeitig offenlegt, wie hart dieser Weg war. Und an manchen Stellen noch immer ist.

In ihrer Keynote weitet die Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes, Anne Burghardt, den Blick auf die weltweite Situation. In vielen Ländern erstarken rechtskonservative und rechtsextreme Kräfte. Mit ihnen wachsen auch Bestrebungen, Frauen im geistlichen Amt zurückzudrängen. Deshalb müsse die Frauenordination nicht nur gesellschaftlich, sondern auch theologisch verteidigt werden, so Burghardt. Gott berufe Frauen und Männer in den Dienst. Das Argument, nur Männer dürften Pfarrer oder Priester sein, grenzt für sie als Theologin an Ketzerei.

Was wünscht sie sich zum 100-jährigen Jubiläum? "Normalität." In 50 Jahren sollte es nichts Besonderes mehr sein, wenn Frauen ordinierte Pfarrerinnen sind. Dass man dann feiert, aber nicht mehr, weil es noch immer erklärungsbedürftig ist.

Kommentare zur Kleidung, Hinweise auf passende Frisuren

Wie weit wir davon entfernt sind, zeigen ausgerechnet die Geschichten junger Pfarrerinnen, die erst in den letzten Jahren ordiniert wurden. Kommentare zur Kleidung. Hinweise auf "passende" Frisuren. Offene Haare würden angeblich älter machen. Fragen, wie man das denn mit Kindern schaffe. Fragen, die männlichen Kollegen kaum gestellt werden.

Dass solche Anekdoten nicht aus den 70er-Jahren, sondern aus der Gegenwart stammen, macht deutlich: Rechtliche Gleichstellung ist nicht gleich gelebte Gleichberechtigung.

Als die zwölf Pionierinnen über den roten Teppich nach vorne gebeten werden, gibt es lauten Applaus. Frauen der ersten Stunde. Frauen, die mit dem Theologiestudium begonnen haben, obwohl ihnen klar war, dass sie offiziell noch gar nicht Pfarrerin werden konnten. Und trotzdem war da diese Berufung, dieses innere Wissen und der Wunsch, Gott im Pfarramt zu dienen.

Sie haben studiert, obwohl ihnen der Weg versperrt schien. Das allein verdient Respekt. Hinzu kamen ganz andere Herausforderungen als heute: strukturelle Ausschlüsse, fehlende rechtliche Möglichkeiten und offene Ablehnung.