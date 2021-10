Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie

Mit einer bundesweiten Studie soll die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie aus der Perspektive Betroffener untersucht werden. Ziel der Studie sei es, mithilfe von Interviews zu erforschen, inwieweit "evangelische Strukturen und systemische Bedingungen sexualisierte Gewalt begünstigen", heißt es in dem Aufruf des Münchner Instituts für Praxisforschung und Projektberatung.

Die Studie ist eine von insgesamt fünf Studienbereichen, die seit Dezember 2020 von Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland durchgeführt werden. Der Forschungsverbund bündelt die Ergebnisse unter dem Titel "ForuM – Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland".

Sexualisierte Gewalt in der Kirche

Die Studie will anhand von Interviews einzelne Fälle sexualisierter Gewalt rekonstruieren und den institutionellen Umgang mit diesen Gewaltformen untersuchen. Ziel sei es, herauszufinden, wie etwa Heime, offene Jugendarbeit, Kirchengemeinden oder Seelsorge funktionierten und welche Settings hier vorhanden seien, die sexualisierte Gewalt begünstigen oder deren Aufarbeitung erschweren.

Besonderheit der Studie ist ein partizipativer Forschungsansatz. So werden Betroffene in allen Schritten des Forschungsprozesses als Co-Forscher*innen einbezogen. Die Teilstudie mit dem Titel "Perspektive Betroffener" wird in Kooperation mit "Dissens – Institut für Bildung und Forschung" in Berlin durchgeführt.