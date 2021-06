Tag der Autobahnkirchen in Deutschland

Reisen

Ob Lkw-Fahrer oder eine Familie auf dem Weg in den Urlaub: Autobahnkirchen laden Reisende zum Innehalten und Krafttanken ein - so wie die Gallus-Kapelle in Leutkirch im Allgäu an der A96 von Memmingen nach Lindau. Eine Pause am Rastplatz "Winterberg" zwischen der Abfahrt Leutkirch-Süd und Kißlegg.