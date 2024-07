"Das Leben unter russischer Besatzung ist keine gute Sache"

Wie geht es den evangelischen Gemeinden in den von Russland besetzten Gebieten?

Pavlo Shvarts: Das Leben unter russischer Besatzung ist keine gute Sache. Einige protestantische Kirchen wurden geschlossen, die Räumlichkeiten eingenommen. Ein erheblicher Teil der Gemeindemitglieder, auch aus unseren Gemeinden, hat das Land verlassen. Einige Geistliche befinden sich in kurz- oder sogar langfristiger Haft. So wurden beispielsweise erst kürzlich zwei Priester der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche freigelassen. Die funktionierenden Gemeinden mussten sich erneut registrieren und stehen unter strenger Aufsicht des russischen Geheimdienstes FSB. Generell muss man im besetzten Gebiet vorsichtig sein.

Wie sieht es in Ihrer Heimatgemeinde Charkiw aus?

Trotz regelmäßiger Raketenangriffe, Bombenanschläge und Drohnenangriffe lebt die Stadt. Dies ist zweifellos das Verdienst der tapferen Verteidiger der Streitkräfte der Ukraine. Dank der Gnade Gottes ist die Gemeinschaft auch recht aktiv. Unter der Woche veranstalten wir Kurse mit Kindern und Treffen für Senioren. Darüber hinaus führt der Chor Proben durch und die Diakoninnen geben Kindern Mathematik- und Musikunterricht. Natürlich gibt es auch viele diakonische Projekte, wie zum Beispiel Hilfe bei Medikamenten, Essensgutscheinen und technischer Ausrüstung bei Stromausfällen.

"Es besteht der Wunsch, die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich zu intensivieren"

Im kommenden Jahr will die bayerische Landeskirche ihre Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa" in Regensburg eröffnen, so ist es geplant. Sie reisen am 11. Juli zu Vorbereitungen nach Regensburg. Welche Hilfe erwarten Sie?

Nichts Konkretes, aber es besteht der Wunsch, die Zusammenarbeit im kulturellen Bereich zu intensivieren. Wir wollen auch über Besuche von Vertretern der Partnergemeinde und der Stadt Odessa sprechen. Darüber hinaus werde ich mich am 12. Juli auch mit Dekan Dirk Wessel aus Nürnberg treffen, der Partnergemeinde von Charkiw.