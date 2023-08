Stühmeyer-Pulfrich wechselt aus der freien Wirtschaft in den Wohlfahrtsverband. Sie sei Expertin für ein modernes Personalmanagement, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Peter Gleue. Gute Mitarbeitende zu finden und zu halten, gute Personalprozesse zu bieten und Führungskräfte zu unterstützen, seien in den nächsten Jahren die Herausforderungen, "um unserem Auftrag gerecht zu werden".

Stühmeyer-Pulfrich: Personalvorständin Diakonie München

Die neue Vorständin sagte, die Diakonie leiste etwas essenziell Wichtiges für die Gesellschaft.

"Die Menschen, die für die Diakonie arbeiten, tun das oft aus einer tiefen Überzeugung heraus", so Stühmeyer-Pulfrich.

Ihr sei wichtig, ihre Erfahrung aus dem professionellen Personalmanagement anderer Branchen einzubringen und zugleich als Theologin zu ihren Wurzeln zurückzukehren.

Ulrike Stühmeyer-Pulfrich studierte Theologie und Psychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, heißt es in der Mitteilung. Sie war in verantwortlicher Position von 2012 bis 2021 in der Benteler Group in Salzburg. Zuletzt arbeitet sie für Covestro in Leverkusen.

Diakonie München und Oberbayern

Zur Diakonie München und Oberbayern gehören nach eigenen Angaben 300 Einrichtungen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden. Sie sind unter anderem in der Kinder- und Jugendhilfe, in Kindertageseinrichtungen, in der Arbeit für geflüchtete Menschen, in Beratungsstellen, Pflege oder für Menschen mit Behinderung oder in der Pflege tätig.