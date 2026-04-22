Es klingt zunächst simpel: Menschen setzen sich zusammen und reden. Sie diskutieren und finden Lösungen. Doch genau das wird in vielen gesellschaftlichen Debatten immer schwieriger. Die Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) versucht deshalb, mit einer "Startbox" neue Räume für Gespräche zu schaffen.

Unter dem Motto "Wir reden hier" wurde die Kampagne #VerständigungsOrte entwickelt, die gemeinsam mit der Diakonie und der Zukunftswerkstatt MIDI umgesetzt wurde. Ihr Ziel ist es, Menschen mit unterschiedlichen Meinungen wieder ins Gespräch zu bringen – jenseits von Social-Media-Kommentaren und Polarisierung.

Ein Baukasten für ein Miteinander statt Gegeneinander

Die Startbox enthält mehr als nur Informationsmaterial. Sie ist eine Art Baukasten für Dialogformate vor Ort. Gemeinden, Jugendgruppen oder Initiativen erhalten damit eine strukturierte Anleitung, die ihnen von der ersten Idee bis zur Umsetzung hilft, eigene Gesprächsveranstaltungen zu organisieren. Der Ansatz ist bewusst niedrigschwellig: Statt fertiger Events liefert die Box vor allem Vorbereitungsschritte. In mehreren Treffen entwickeln die Beteiligten zunächst selbst ein Thema, suchen Mitstreiter:innen und planen das Format und den Ablauf. Erst danach entsteht die eigentliche Veranstaltung.

Das Material reicht von Moderationskarten und Ablaufplänen bis hin zu konkreten Gesprächsformaten wie: Tischrunden, moderierte Diskussionen oder interaktive Übungen. Der Fokus liegt dabei weniger auf Debatten im klassischen Sinne als auf Zuhören, Perspektivwechsel und Verständigung. Die Initiative ist nicht zufällig entstanden. Laut EKD zeigen Studien, dass rund 80 Prozent der Menschen in Deutschland eine gesellschaftliche Spaltung wahrnehmen.

Im Umfeld dieser Debatte stehen auch die bundesweiten Aktionstage "Zusammen für Demokratie – Zukunft für alle", die rund um Pfingsten 2026 stattfinden und das Thema gesellschaftlicher Verständigung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren aufgreifen. Themen wie Migration, Klimakrise oder soziale Ungleichheit führen häufig zu verhärteten Fronten. Genau hier setzen die Verständigungsorte an. Sie sollen Räume schaffen, in denen Konflikte nicht eskalieren, sondern konstruktiv ausgetragen werden.

Die Idee dahinter: Demokratie lebt nicht nur von Mehrheiten, sondern auch davon, dass Menschen einander zuhören. Um andere Perspektiven einnehmen und eine gemeinsame Zukunft und Gesellschaft gestalten zu können, muss man auch mal über den Tellerrand hinaussehen und Menschen außerhalb der eigenen Bubble treffen.

Mehr als 200 Orte und es werden immer mehr!

Das Konzept scheint auf Resonanz zu stoßen. Bereits innerhalb eines Jahres wurden über 200 Verständigungsorte bundesweit registriert.

Dabei geht es nicht um ein einheitliches Format. Es können ganz unterschiedliche Veranstaltungen entstehen, beispielsweise große Dialogveranstaltungen, aber auch kleinere Gesprächsrunden in Gemeinden oder themenspezifische Foren zu aktuellen Konflikten. Viele dieser Orte sind sogar wiederkehrende Formate, was darauf hindeutet, dass der Bedarf langfristig ist.

Konkrete Veranstaltungen zeigen, wie unterschiedlich Verständigungsorte aussehen können.

"Migration in Ludwigsburg”

In einer Kirche diskutierten rund 200 Menschen die Frage "Ist das Boot voll?”. Ein emotional aufgeladenes Thema, das hier bewusst in einen moderierten Dialog überführt wurde.

Corona-Erfahrungen in Coswig

Ein Dialogforum griff die sozialen Folgen der Pandemie auf und stellte die Frage nach Einsamkeit und menschlicher Nähe in Krisenzeiten.

Klimadebatte in Dortmund

In der Stadtkirche St. Reinoldi diskutierten etwa 80 Teilnehmende über die Klimakrise und Transformation. Eine Problematik, die oft polarisiert, wurde hier bewusst als gemeinsamer Aushandlungsprozess gestaltet.

Mehrgenerationencafé in Lohr am Main

Auch in Bayern wird dieses Konzept bereits umgesetzt. In Lohr am Main etwa ist ein Mehrgenerationencafé zum dauerhaften Verständigungsort geworden. Hier treffen sich ganz unterschiedliche Menschen (von Familien über Senior:innen bis hin zu zufälligen Besucher:innen) der Tafel. Neben alltäglichen Gesprächen entstehen dort gezielt Dialogformate, etwa politische Diskussionsrunden zur Kommunalwahl oder Abende zu ethischen Fragen wie "Immer die Wahrheit sagen?".

Erreichen sie neue Zielgruppen?

Solche Projekte werden unter anderem von der Diakonie Bayern unterstützt, die die Initiative gezielt fördert. So überzeugend das Konzept auch klingen mag, bleibt doch eine zentrale Frage: Erreicht die Initiative tatsächlich diejenigen Menschen, die sich sonst nicht begegnen?

Denn oft nehmen an kirchlichen Formaten diejenigen teil, die ohnehin dialogbereit sind. Kritisch könnte man fragen, ob diese Verständigungsorte tatsächlich Brücken bilden oder vor allem innerhalb bereits offener Milieus wirken.

Gleichzeitig bietet die Startbox genau hier eine Chance: Weil sie nicht an feste Strukturen gebunden ist, kann sie theoretisch überall eingesetzt werden, auch außerhalb klassischer Kirchenräume. Es ist wichtig, dass zur Förderung von Demokratie und Gemeinschaft irgendwo angesetzt wird. Die Initiative kann natürlich niemandem vorschreiben, sich gesprächsbereit zu zeigen, aber sie ist ein Anfang.

Die Stärke der Startbox liegt gerade darin, dass sie kein fertiges Konzept vorgibt, sondern Prozesse anstößt. Sie zwingt Gruppen dazu, sich selbst zu fragen:

Was bewegt uns vor Ort wirklich?

Wo gibt es Konflikte?

Wer fehlt bisher in unseren Gesprächen?

Auf diese Weise wird Verständigung nicht "von oben" organisiert, sondern entsteht idealerweise aus der jeweiligen Gemeinschaft heraus.