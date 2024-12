Was ist denn eure "Art"? Normalerweise seid ihr ja für das Drumherum bei der Kirchweih zuständig – und also auch für die gereimte, spöttische "Kerwa-Predigt"...

Das beschreibt es schon ziemlich gut: Ja, das Krippenspiel ist in Reimform und im Dialekt – also ganz Ortsburschen-Style. Wir haben uns dreimal zum Reimen getroffen, jetzt haben wir schon zweimal in der Kirche geprobt. Ich glaube, es wird ganz gut und lustig.

Wobei, wir haben uns schon beim ein oder anderen Gag gedacht: Darf man das so überhaupt in der Kirche machen? Aber man muss auch mal was Neues wagen und mit der Zeit gehen. Wenn wir versucht hätten, ein "süßes Krippenspiel" wie mit kleinen Kindern zu machen, das würde ja auch nicht zu uns passen. Und am Ende hat unser Krippenspiel auch eine Botschaft.

Wollt ihr das jetzt zur neuen Tradition machen in Nenzenheim oder sollen Weihnachten 2025 doch wieder die Kinder fürs "normale" Krippenspiel ran?

Fast alle aus unserem Verein haben als Kinder selbst im Krippenspiel mitgemacht – und ich bin die letzten Jahre auch immer supergerne in den Weihnachtsgottesdienst gegangen, weil ich mich wirklich auf das Krippenspiel gefreut habe. Wir machen das dieses Jahr aushilfsweise und einmalig. Und wir hoffen alle sehr, dass sich nächstes Jahr wieder genügend Kinder finden, die Engel, Maria, Josef, Ochse, Esel und Könige sein wollen.

Ich kann nach wie vor gar nicht verstehen, dass es nicht genügend Kinder gibt, die das machen wollen. Nach meiner Erinnerung war es das Größte, an Heiligabend da mitmachen zu dürfen!