Die Kapitel über seine frühen Jahre und die Entstehung von Black Sabbath sind packend, insbesondere die Beschreibung von Songs wie "Paranoid", die einen Einblick in die kreative Dynamik der Band geben. Eine besonders markante Episode ist Ozzys berüchtigter Fledermaus-Vorfall, der hier mit amüsanten Details beschrieben wird. Der Fokus liegt oft auf Ozzys Eskapaden, während seine musikalischen Errungenschaften manchmal zu kurz kommen.

Kreuz ist nicht nur Accessoire für Ozzy

Das überdimensionierte Kreuz, das Ozzy Osbourne auf vielen Bildern trägt, ist im Übrigen nicht nur ein modisches Accessoire. Der Sänger hat sich stets als anglikanischen Christen gesehen und ist bis heute Mitglied der Church of England. Ozzy hat allerdings in seiner Autobiografie (I Am Ozzy) betont, dass er Spiritualität auf seine eigene Weise versteht.

In seinen wilden Jahren mit Drogen und Alkohol suchte er oft nach einer Art Sinn oder Erklärung für die Welt, fand diese jedoch nicht in organisierten Religionen. Sein berühmter Spitzname "Prince of Darkness" war stets ironisch gemeint und sollte keine echte Verbindung zum Satanismus darstellen.

"75 Jahre Ozzy" ist ein unterhaltsames Buch für Fans, die eine kurzweilige Zusammenfassung seines Lebens suchen. Wer nach einer fundierten Analyse seiner Musik und Persönlichkeit sucht, sollte sich aber einer Biografie annehmen.

Daniel Bukszpan, Alan Tepper. 75 Jahre Ozzy. 200 Seiten. Hannibal Verlag. 35 Euro.

