2020 schuf Triegel wie bestellt ein Marienbild mit Heiligen, eine sogenannte "Sacra conversazione". Doch Triegels Heilige sehen ganz und gar nicht aus wie Heilige. Sie sehen aus wie Menschen wie du und ich – und holen so die Sache mit dem Glauben erst recht ins Hier und Jetzt. Für die Maria in der Mitte stand Triegels Tochter Elisabeth Modell. Rechts hinter ihr steht Marias biblische Mutter Anna. Ihr Antlitz ist das der leiblichen Mutter des Marien-Modells: das von Triegels Frau Christine Salzmann. Der Mann mit der roten Baseballmütze hinten rechts im Bild, der aussieht wie ein ­Trucker von einem US-Highway, ist nur am kleinen Kreuz in seiner Hand als Petrus identifizierbar. Sein Gesicht ist das eines römischen Bettlers, der sich etwas verdiente, indem er in der Papststadt dem Maler aus Deutschland Modell stand für den ersten Papst. Paulus ganz rechts sieht aus wie der Rabbiner einer orthodoxen jüdischen Gemeinde. Ein Besuch am Kotel, der sogenannten Klagemauer in Jerusalem, inspirierte Triegel zu seiner Gestalt.

Ökumene und Versöhnung – aber nicht mit dem Denkmalschutz

Neben diesem jüdischen und dem katholischen Akzent in Triegels Bild ist links von Maria ein "Heiliger" des Protestantismus zu sehen: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Wie der Jude Paulus ist der evangelische Märtyrer-Theologe als Schriftgelehrter mit Buch abgebildet. In den Frauenfiguren links neben ihm treten – ein Augenzwinkern in Richtung Uta und Co. – moderne Stifterinnen auf, die an der Finanzierung des Altars beteiligt waren. Für den Knaben ganz links mit der weißen Haube stand auf der italienischen Insel Procida ein Junge in der Tracht der Karfreitagsprozession Modell, für die der Ort im Golf von Neapel berühmt ist.

Der Karfreitagsverweis führt gewissermaßen auf die Bildrückseite des Altars – zur Auferstehung Christi, zum Triumph des Lebens über den Tod.

Der Sarg ist leer, die Symbole des Leids, des Todes und der Vergänglichkeit – Nägel, Leichentuch, Dornenkrone und Mohnblüten unten in der Predella – erscheinen im Licht von Gottes Handeln mit einem veränderten, erweiterten Sinn. Drei Schmetterlinge über und auf dem Sarkophag lassen sich als Symbole der Seele und als Verweis lesen, was die Auferstehung Christi für uns bedeutet. Sie sind zudem Triegels Verneigung vor Caspar David Friedrich, der sie in vielen seiner Werke so verwendet hat. Und nur im Naumburger Westchor ergibt die Altarrückseite Sinn: Sie zeigt den Auferstandenen im "Blick zurück", vor dem Hintergrund des Lettners im Naumburger Dom.