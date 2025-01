Arthur Less (englisch "Weniger") ist vor allem unzufrieden mit sich. Der mehr oder weniger erfolgreiche bzw. -lose Schriftsteller steht kurz vor seinem 50. Geburtstag, als er eine Einladung zur Hochzeit seines ehemaligen Liebhabers Freddy erhält.

Um dieser zu entkommen, sagt er überstürzt jede noch so abwegige Einladung zu Literaturveranstaltungen und Preisverleihungen rund um die Welt zu. Dabei geht es jedoch meist nicht um sein Werk, sondern das seines ehemaligen Geliebten, des prominenten Dichters Robert Brownburn. Aber immerhin kommt Mister Weniger raus und rum.

Dabei sieht Weniger das "Glas Wasser" stets halb leer. So zieht es ihn von Mexiko über Italien bis nach Berlin und Japan, um der Hochzeit seines Ex zu entgehen. Was folgt, ist eine turbulente, lustige und zugleich berührende Reise, auf der er nicht nur die Welt, sondern vor allem sich selbst entdeckt.

Dabei ist Arthur Less ein Antiheld mit Herz, manchmal zu selbstironisch, melancholisch und kritisch, aber stets bemüht, seiner eigenen Mittelmäßigkeit zu entkommen und in seiner Weltfremdheit wirklich unterhaltsam. In seiner großen Unsicherheit und seinen intellektuellen Selbstzweifeln wird er auf seinen Reisen und am Ende des Romans – ohne zu viel zu verraten – immer wieder positiv überrascht.

Sprachwitz und literarisches Feingefühl

Der Autor Andrew Sean Greer schreibt leicht, humorvoll und der Roman ist voller skurriler Begebenheiten. Dabei reiht sich "Mister Weniger" in die Tradition queerer Literatur ein, so beispielsweise von David Sedaris mit seinem messerscharfen Humor oder Alan Hollinghursts, dessen Werke ebenfalls von der Suche nach Identität und Zugehörigkeit geprägt sind. Doch Greer bringt eine besondere Leichtigkeit in die Thematik, die ihn von vielen seiner Zeitgenossen abhebt und den Leser stets gut unterhalten sein lässt.

Der Autor selber wurde 1970 in Washington, D.C. geboren und studierte Creative Writing. Dem vorliegenden Roman gingen u.a. "Die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli" und "Die Nacht des Lichts" voraus. Für "Mister Weniger" erhielt er jedoch den Pulitzer-Preis für Belletristik und hat bereits mit "Happy End" (im englischen Original "Less is more") die Fortsetzung veröffentlicht.

Andrew Sean Greer (2019): Mister Weniger. Fischer Taschenbuch, Berlin, 336 Seiten, 12 Euro.

Hier im sozialen Buchhandel Buch7 bestellen