Atran Youkhana von "Wings of Hope" über die Zukunft der Minderheiten im Nahen Osten

Minderheiten wie die Christen kamen und kommen immer unter die Räder, wo die Großen um die Macht ringen. Die Geschichte hat ja nicht erst 2003 begonnen. Da war der Völkermord an den Armeniern, es gibt praktisch keine Juden mehr im Irak ..

Atran Youkhana: Für Angehörige von ethnischen und religiösen Minderheiten in der Region, insbesondere für Nichtmuslime, Christen, Jesiden, Kaka’i, war es schon immer schwierig, sich in diesen muslimisch dominierten Gesellschaften zu behaupten. Aber auch die sunnitischen Kurden mussten als Nicht-Araber ähnliche Kämpfe führen – die in allen Fällen weitestgehend nicht erfolgreich waren.

Die Kurden waren zwar nicht religiös durch den sogenannten Dhimmi-Status als Menschen zweiter Klasse diskriminiert, aber von einem säkularen Nationalismus betroffen. Tatsächlich ist es so, dass nichtmuslimische Gemeinschaften nie die gleichen Rechte hatten. In der aktuellen Verfassung des Irak vielleicht auf dem Papier, aber de facto sehr oft nicht.

"Eine Gleichberechtigung gibt es weder auf dem Arbeitsmarkt oder im normalen Alltag, noch im Fall von Gewalt und Krieg."

Und das ist bis heute so?

Atran Youkhana: Es verändert sich durchaus etwas zum Positiven, weil diese Gruppen vor allem seit 2014 bis 2017, also seit der Zeit des IS, weltweit Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren. Da hat sich so etwas wie eine Anwaltschaft in der internationalen Gemeinschaft entwickelt. Bei immer mehr Menschen entsteht ein Bewusstsein, dass diese Menschen Gleichbehandlung verdienen. In der Praxis merkt man allerdings, dass in einem Staat, der sehr stark durch Kleptokratie, Vetternwirtschaft und Korruption geprägt ist, Angehörige der Minderheiten durch ihre fehlenden Beziehungen und Netzwerke oft schon von vornherein verloren haben. Aber das gilt auch militärisch, weil es im eigenen Land kaum jemanden gibt, der sagt, okay, das sind die Gruppen, die ich mit Waffengewalt verteidige, wenn es dazu kommt. Das heißt: Eine Gleichberechtigung gibt es weder auf dem Arbeitsmarkt oder im normalen Alltag, noch im Fall von Gewalt und Krieg.

Du arbeitest für die Stiftung "Wings of Hope", die von der Landeskirche, dem Kuratorium der Dachauer Versöhnungskirche und dem Traumatherapeuten und Diakon Peter Klentzan gegründet wurde. Welche Rolle spielen die Stiftung und ihre Geschichte in der Region für euer Akademie-Projekt?

Atran Youkhana: Die Stiftung "Wings of Hope" hat ja zwei große Säulen und ist schon viele Jahre im Irak aktiv: Die eine ist, durch Traumaarbeit Frieden zu schaffen. Erfahrungen von extremer Gewalt hinterlassen nicht nur körperliche, sondern vor allem auch seelische Wunden. Der Irak ist eine durch Krieg, Gewalt und Bürgerkriege gebeutelte Gesellschaft. Wir möchten Menschen aus helfenden Berufen zu Therapeutinnen, Pädagogen und so weiter ausbilden, damit sie in Traumahilfezentren, Krankenhäusern, in ihren Arbeitsfeldern tätig werden können. Traumaarbeit bedeutet für uns Friedensarbeit, das ist das eine.

Die zweite Säule unserer Arbeit ist Dialogarbeit. Wir sind nicht nur im Irak tätig, sondern auch in Bosnien-Herzegowina und Israel/Palästina. Regionen, wo es zwischen unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gemeinschaften eine lange Geschichte von Gewalt und Marginalisierung gibt. Vor allem Jugendliche stehen im Fokus unserer Arbeit. Wir bringen sie in einem sicheren Rahmen zusammen, um in den Dialog zu treten, um mit- und voneinander zu lernen und gemeinsam zu überlegen: Okay, in welcher Gesellschaft möchten wir eigentlich leben und was können wir als Einzelne oder als Gruppen dafür tun, dass es gelingt, damit diese ganze Gewalt, die wir erlebt haben, überwunden werden kann.

Was ist die Jiyan Foundation? Wer steht dahinter und warum arbeitet "Wings of Hope" im Irak mit ihr zusammen?

Atran Youkhana: Die Jiyan Foundation ist die größte Organisation in Sachen Traumaarbeit in Kurdistan-Irak. Sie betreibt mittlerweile zwölf Traumahilfezentren im Land. Ihre Anfänge hat sie in Kirkuk, einer Stadt, wo unter der Regierung von Saddam die Menschen viel Gewalt erlebt haben. Finanziert wird sie durch internationale Geldgeber und private Spenden vorwiegend aus Deutschland und den USA. Für uns war es naheliegend, mit so einem professionellen Partner zu arbeiten. Wir haben dann angefangen, für sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Psychotraumatologie auszubilden. Dann hatten wir die Idee, unsere Erfahrungen in Sachen Dialogarbeit einzubringen. Der Irak mit seiner großen ethnischen und religiösen Vielfalt ist dafür ja geradezu prädestiniert.

"Die größten Gruppen waren Christen, Muslime und Jesiden."

Aus welchen ethnischen und religiösen Gruppen kamen die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer?

Atran Youkhana: Wir waren insgesamt sieben Gruppen. Wir hatten Jesiden dabei und Zoroastrier, wir hatten Kaka’i oder Ahl-e Haqq, Christen, Muslime. Es waren Schabak dabei, das sind Muslime, aber aus einer eigenen ethnischen Zugehörigkeit, und als siebte "Gruppe" war eine Person dabei, die sich als Omnist bezeichnet. Das ist eine Denkrichtung, die sagt, wir respektieren und glauben an alle Religionen. Sie glauben, dass die Wahrheit in allen Religionen offenbart wurde. Die größten Gruppen waren aber Christen, Muslime und Jesiden.

Und welche Sprache wird dann gesprochen?

Atran Youkhana: Also, ganz im Sinn der irakischen Verfassung hatten wir zwei "offizielle Sprachen": Arabisch und Kurdisch. Auf Englisch, das auch viele können, haben wir bewusst verzichtet. Untereinander sprechen die Christen dann schon mal Aramäisch oder die Schabak Schabakisch. Mit dem traumapsychologischen Trainer, der bei der Akademie dabei war, habe ich mich immer auf Deutsch unterhalten, weil er ein Kurde aus München ist und ich kein Kurdisch kann.