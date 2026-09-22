Für das Chormusical "Bethlehem" haben sich nach Angaben der Veranstalter rund 1.400 Sängerinnen und Sänger angemeldet. Damit sei der Chor für die Aufführung komplett, teilte der Düsseldorfer Komponist und Musikproduzent Dieter Falk mit. Die ersten gemeinsamen Proben finden am 26. September in der Jahnhalle in Regenstauf statt.

Die Aufführung ist für den 5. Dezember in der Donau-Arena in Regensburg geplant. Neben dem Chor, der überwiegend aus Laien besteht, wirken ein professionelles Musicalensemble und eine zehnköpfige Live-Band mit. Zum Ensemble gehören unter anderem die Solisten Julia Lißel, Bonita Niessen und Benjamin Oeser.

Gemeinsam für den Frieden

Das Musical erzählt die biblische Weihnachtsgeschichte. Die Texte stammen von Michael Kunze, die Musik von Dieter Falk. Zum Programm gehören unter anderem Gospelsongs und Weihnachtslieder.

"Bethlehem" wurde 2023 uraufgeführt und seither in mehreren deutschen Städten gespielt, darunter in München, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. In Regensburg steht die Aufführung unter dem Motto "Eine Region singt für den Frieden".