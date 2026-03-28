Wer genau hinhört, entdeckt in Songs, Biografien und künstlerischen Entscheidungen ein Netz aus spirituellen Andeutungen, religiösen Bildern und existenziellen Fragen – nie eindeutig, aber stets präsent.

Ein Schlüsselstück dieser Dimension ist ohne Zweifel "Child in Time". Der Song, erschienen 1970 auf dem Album "Deep Purple in Rock", gilt nicht nur als musikalischer Höhepunkt der Band, sondern auch als eine Art emotionales Manifest. Textlich ist er alles andere als konkret religiös, und doch wirkt er wie ein apokalyptisches Gebet. "Sweet child in time, you’ll see the line" – eine Zeile, die ebenso gut aus einer prophetischen Vision stammen könnte. Der Kontext des Kalten Krieges schwingt deutlich mit: Angst vor Zerstörung, vor Schuld, vor einer ungewissen Zukunft. Doch Ian Gillans ekstatischer Gesang hebt das Ganze aus dem Politischen ins Universelle. Seine legendären Schreie wirken wie eine Grenzerfahrung – irgendwo zwischen Schmerz, Erlösung und spiritueller Ekstase. "Child in Time" ist damit kein religiöser Song im engeren Sinne, aber einer, der das Gefühl vermittelt, an etwas Größeres zu rühren.

Existenzielle Motive im Rock: Identität, Orientierung und Leere bei Deep Purple

Diese Offenheit im Umgang mit existenziellen Themen zieht sich durch viele Werke der Band. In "Pictures of Home" wird die Suche nach Identität beinahe philosophisch verhandelt, während "No One Came" eine Welt beschreibt, in der Orientierung fehlt – ein Motiv, das sich leicht als spirituelle Leere lesen lässt. Auch "Into the Fire" arbeitet mit fast biblischen Bildern von Versuchung und Strafe. Und in "Burn" lodert das Feuer nicht nur als Rock-Metapher, sondern als Symbol für Transformation und Zerstörung zugleich – ein Motiv, das tief in religiösen Traditionen verankert ist.

Dabei bleibt die Haltung der Band ambivalent. Deep Purple predigen nicht, sie hinterfragen. In "Mary Long" etwa richtet sich der Spott gegen moralische Autoritäten, die sich über andere erheben – ein Seitenhieb, der sich ebenso auf religiöse Institutionen beziehen lässt wie auf gesellschaftliche Kontrolle im Allgemeinen. In "Under the Gun" tauchen "religious freaks" als Teil eines düsteren Szenarios auf, was eher Kritik an Fanatismus als eine Auseinandersetzung mit Glauben selbst darstellt. Religion erscheint hier als menschliches Phänomen – anfällig für Missbrauch, aber dennoch ein Teil der Realität.

Ian Gillan als "Jesus Christ Superstar"

Eine besondere Rolle spielt dabei die Biografie von Ian Gillan. Bevor er zur Stimme von Deep Purple wurde, sang er die Titelrolle in Jesus Christ Superstar – allerdings nicht auf der Bühne, sondern auf der ursprünglichen Konzeptaufnahme von 1970. Diese Interpretation machte ihn weltweit bekannt. Gillan verkörperte Jesus nicht als unnahbare göttliche Figur, sondern als verletzlichen, zweifelnden Menschen. Diese Erfahrung scheint auch seine Arbeit bei Deep Purple geprägt zu haben: Seine Stimme trägt oft eine emotionale Intensität, die über das rein Musikalische hinausgeht. Dass er seine musikalische Laufbahn im Kirchenchor begann, wirkt im Rückblick wie ein leiser Hinweis auf diese Verbindung zwischen Rock und spiritueller Ausdruckskraft.

Während Gillan die emotionale und textliche Ebene prägt, öffnet Gitarrist Ritchie Blackmore eine ganz andere Tür: die zum Mystischen und Okkulten. Blackmore war schon früh fasziniert von mittelalterlicher Musik, Mythen und esoterischen Themen. Diese Interessen traten später in seinem Projekt Rainbow noch deutlicher hervor, doch auch bei Deep Purple sind sie spürbar. Seine Gitarrenlinien haben oft etwas Beschwörendes, fast Ritualhaftes. Live-Improvisationen wirkten nicht selten wie tranceartige Reisen, bei denen sich Rock mit archaischen Klangideen verband. Blackmores Hang zum Mystischen ist dabei weniger religiös im klassischen Sinn als vielmehr eine Suche nach verborgenen Welten – ein Gegenentwurf zur rationalen Moderne.

Kirchenmusik trifft Rock: Jon Lord und der sakrale Klang von Deep Purple

Dem gegenüber steht Jon Lord, dessen musikalisches Denken stark von klassischer Musik und insbesondere von Kirchenmusik geprägt war. Lord war nicht nur der Mann hinter den ikonischen Orgelklängen von Deep Purple, sondern auch Komponist groß angelegter Werke wie dem "Concerto for Group and Orchestra". Seine Liebe zu Bach, Händel und der sakralen Tradition ist in vielen Purple-Stücken hörbar. Die Hammond-Orgel, durch einen Marshall-Verstärker gejagt, wird bei ihm zu einem Instrument zwischen Kathedrale und Rockclub. Gerade in "Child in Time" ist es Lords Orgel, die den sakralen Unterton erzeugt – ein Klang, der an Kirchenräume erinnert, selbst wenn die Musik in Arenen gespielt wird.

Diese Spannungsfelder – zwischen Gillans emotionaler Wucht, Blackmores mystischer Neigung und Lords klassischer Strenge – machen Deep Purple zu einer Band, die weit über ihr Genre hinausweist. Selbst in scheinbar geradlinigen Rockstücken wie "Highway Star" oder "Space Truckin’" lässt sich eine gewisse Transzendenz erkennen: das Streben nach Geschwindigkeit, nach Raum, nach Überschreitung von Grenzen.

Deep Purple auf Tour: Jubiläen, Konzerte und Termine in Bayern

2026 wird diese Vielschichtigkeit erneut live erfahrbar sein. Die Band steht im Schatten großer Jubiläen: über fünf Jahrzehnte seit ihren wichtigsten Alben, ein runder Geburtstag ihres Frontmanns und die Annäherung an das 60-jährige Bestehen. Doch wichtiger als jede Zahl ist die Tatsache, dass Deep Purple weiterhin eine Band ist, die Fragen stellt. Nicht laut und belehrend, sondern eingebettet in Riffs, Soli und Refrains.

Vielleicht liegt genau darin ihre besondere Form von Spiritualität: nicht im Glauben an feste Wahrheiten, sondern im ständigen Suchen. In Songs wie "Child in Time" wird dieses Suchen hörbar – als Schrei, als Klang, als Moment, in dem Rockmusik plötzlich etwas berührt, das sich kaum in Worte fassen lässt.

Die Termine in Bayern und naher Umgebung:

27. Juni in Coburg (Schlossplatz)

28. Juni in Ulm/Wiblingen (Klosterhof)

19. Juli in München (Tollwood)