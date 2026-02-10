Franz von Assisi, geboren 1193/94 im italienischen Assisi als Francesco ("der kleine Franke"), gilt als einer der bedeutendsten Heiligen des Christentums. Nach einem radikalen Bruch mit seinem wohlhabenden Elternhaus wandte er sich einem Leben in Armut, Demut und konsequenter Nachfolge Christi zu. Franziskus nannte sich und seine Brüder "fratres minores", die Geschwisterlichkeit (fraternitas) und das menschlich wie sozial Unscheinbare (minoritas) prägten seine Bewegung und ihren Geist. Franz von Assisi starb am 3. Oktober 1226 in Assisi und wurde 1228 von Papst Gregor IX. heiliggesprochen.

Zu seinen charakteristischen Attributen in der Kunst zählen die Wundmale Jesu sowie seine besondere Nähe zur Tierwelt – dargestellt durch Wolf, Lamm, Fische und Vögeln. Franz von Assisi gilt als Patron Italiens sowie der Stadt Assisi. Der Bruder, Mystiker und Prophet wurde im Laufe der Jahrhunderte für etliche Themen vereinnahmt: Er gilt als "Stütze der Kirche", "Vorläufer der Reformation", "Patron der Ökologie" und "Prophet der Weltreligionen". Er ist Schutzheiliger der Armen, Kranken, Strafgefangenen, Schiffbrüchigen und zahlreicher Handwerksberufe wie der Weber, Schneider oder Tuchhändler. Seit 1980 gilt er zudem als Patron der Sozialarbeit und des Umweltschutzes.

Im Kirchenjahr widmen ihm die christlichen Kirchen einen Feiertag: Die katholische Kirche feiert ihn am 4. Oktober, viele evangelische Kirchen erinnern sich seiner am 3. Oktober.

