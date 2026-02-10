Franz von Assisi gilt als eine der prägendsten Figuren der Kirchengeschichte: Als Rebell gegen Reichtum und Macht lebte er radikale Armut, tiefe Spiritualität und eine außergewöhnliche Verbundenheit mit der Natur. Die ausgewählten Buchtipps eröffnen Einblicke in sein Leben, seine inneren Konflikte und sein zeitloses Erbe – von historischen Analysen über visionäre Biografien bis hin zu poetischen Annäherungen, die den mystischen Rebellen lebendig werden lassen.
''Das Geheimnis des Franz von Assisi''
Daniel Meurois entlarvt den Mythos des sanften Franz von Assisi und enthüllt in visionärer Tiefe einen Mann im Zwiespalt: den visionären Rebellen, der von Zweifeln geplagt, von kirchlichen Intrigen umzingelt und durch verbotene Schriften erschüttert wird, bis er seinen radikal authentischen Glauben findet.
''Franz von Assisi: Ein radikales Leben neu erzählt''
Franz von Assisi zog im Glauben an Jesus alle Register. Bis heute fasziniert er, weil er sich nicht schonte, sondern kompromisslos seinem Herzen folgte. Das radikale Leben dieses "Hofnarren Gottes" provoziert durch Extreme: Armut paart sich mit naiv-überschwänglicher Fröhlichkeit, Ablehnung mit Hingabe. Sein Weg war gewunden – ein erfühlendes Erspüren wahrer Berufung. Der Theologe und Kunsthistoriker Markus Hofer stützt sich auf Quellenschriften und porträtiert Franz ohne Verklärung.
''Franziskus von Assisi: Geschichte und Erinnerung''
Franziskus fasziniert weit über die Kirche hinaus, doch nach 800 Jahren sind seine Konturen verblasst: Jede Epoche zeichnete ihn neu – mal als radikalen Rebellen, mal als sanften Naturliebhaber. Der Mediävist André Vauchez trennt Geschichte von Legende: Aus zeitgenössischen Quellen rekonstruiert er Leben, Werk und Wirkung präzise und ohne romantische Verklärung.
''Franz von Assisi Der friedliche Rebell''
Alois Prinz nimmt uns mit nach Assisi und in die Toskana: Was trieb den reichen Tuchhändlersohn dazu, alles aufzugeben und als obdachloser Mönch durch Italien zu ziehen? Damals verrückter Aussteiger, heute Heiliger – Franziskus lebte radikal einfach, im Frieden mit Natur und Tieren. Eine fesselnde Reise durch seine fortschrittliche mittelalterliche Welt.
''Franz von Assisi''
Hermann Hesse erzählt die Geschichte von Franz von Assisi im Stil mittelalterlicher Überlieferungen – inspiriert von Thomas von Celano, Bonaventura sowie Henry Thode und Paul Sabatier. Eine poetische Annäherung an den mystischen Rebellen, dessen radikale Armut und Naturverbundenheit bis heute inspiriert.
Franz von Assisi (1193-1226) - Leben und Werk
Franz von Assisi, geboren 1193/94 im italienischen Assisi als Francesco ("der kleine Franke"), gilt als einer der bedeutendsten Heiligen des Christentums. Nach einem radikalen Bruch mit seinem wohlhabenden Elternhaus wandte er sich einem Leben in Armut, Demut und konsequenter Nachfolge Christi zu. Franziskus nannte sich und seine Brüder "fratres minores", die Geschwisterlichkeit (fraternitas) und das menschlich wie sozial Unscheinbare (minoritas) prägten seine Bewegung und ihren Geist. Franz von Assisi starb am 3. Oktober 1226 in Assisi und wurde 1228 von Papst Gregor IX. heiliggesprochen.
Zu seinen charakteristischen Attributen in der Kunst zählen die Wundmale Jesu sowie seine besondere Nähe zur Tierwelt – dargestellt durch Wolf, Lamm, Fische und Vögeln. Franz von Assisi gilt als Patron Italiens sowie der Stadt Assisi. Der Bruder, Mystiker und Prophet wurde im Laufe der Jahrhunderte für etliche Themen vereinnahmt: Er gilt als "Stütze der Kirche", "Vorläufer der Reformation", "Patron der Ökologie" und "Prophet der Weltreligionen". Er ist Schutzheiliger der Armen, Kranken, Strafgefangenen, Schiffbrüchigen und zahlreicher Handwerksberufe wie der Weber, Schneider oder Tuchhändler. Seit 1980 gilt er zudem als Patron der Sozialarbeit und des Umweltschutzes.
Im Kirchenjahr widmen ihm die christlichen Kirchen einen Feiertag: Die katholische Kirche feiert ihn am 4. Oktober, viele evangelische Kirchen erinnern sich seiner am 3. Oktober.
