"I have a dream" von Martin Luther King Jr. als Rapsong

Vor einiger Zeit hat er mit seiner Schwester, der Violinistin Miri Ben-Ari, dem Rapper Flo Rida sowie dem Gospelchor von Erik E. den Song "Symphony of Brotherhood" produziert. Darin ist die historische "I have a dream"-Rede von Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. zu hören.

"I have a dream" sei einer der seltenen Fälle, in denen gesprochene Worte so kraftvoll sei, dass sie in das zeitlose Reich der Kunst übergingen, sagt Ohad gegenüber dem Sonntagsblatt:

"Die Botschaft ist einfach und so selbstverständlich, dass man sich fragen muss: Was macht sie so kraftvoll?"

Sie sei natürlich mit der langen Tradition der Rhetorik der schwarzen Südstaatenkirchen verbunden. Aber MLK überschreite auch die Grenzen seiner eigenen Gospeltradition und verbinde die Brüderlichkeit mit der Symphonie, der weißen europäischen Musikrichtung.

Als klassisch ausgebildeter Musiker verstehe er diese Metapher, sagt Ohad weiter. Aber das ist noch nicht alles, fährt er unter Bezug auf seine eigene Familiengeschichte fort: