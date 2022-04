Das Passionsspiel mal ganz anders: Der Einzug von Jesus in Jerusalem ist eine große Party mit Leuchtkugeln und wummernden Bässen. Der Regisseur und Autor Manfred Schweigkofler erzählt die Ostergeschichte in einer völlig anderen Form, innovativ, kreativ, spannend und untermalt mit moderner Musik:

Fünf Personen aus dem engsten Kreis der Passionsgeschichte erzählen, wie sie die letzten Tage mit Jesus erlebt haben. Einer davon ist der Hohepriester Kaiphas. Er steht für eine bestimmte Ordnung und als ein sehr religiöser Mensch, sieht die Versprechungen Jesu kritisch und als Gotteslästerung.

Und dann ist da Maria Magdalena, die Jesus sehr nahe war. Sie bringt die Wärme und Weiblichkeit mit und für die Schauspielerin Anna Hofbauer, die die Rolle verkörpert, ist sie mit die wichtigste Figur im Stück:

Und dann erzählen Petrus, Pilatus und Judas, die Menschen, die sich schuldig gemacht haben, was sie fühlen und warum sie das alles getan haben. Sehr menschlich und sehr lebendig und das ist Manfred Schweigkofler besonders wichtig, denn:

"Ich glaube die Kirche versäumt hier, diese Story zu erzählen, wie sie erzählt gehört. Die Kirchen flüchten sich in Zeremonien, die tot sind - das muss man einfach so sagen -, aber an und für sich wird in den Kirchen nichts mehr erzählt. "