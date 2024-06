Ein Abzug des Stichs, der das Schloss vor Belagerung und Eroberung zeigt, wird heute im Germanischen Nationalmuseum (GNM) aufbewahrt. Demnach muss es wohl ein echtes Schmuckstück gewesen sein, ein top modernes noch dazu. Circa 100 Meter Durchmesser hatte der äußere Burgwall, eine Anlage mit vielen Bogen. Als ihr Erbauer Johann von Schwarzenberg 1511 damit begann, das sich seit 1435 im Besitz des fränkisch-böhmischen Adelsgeschlechts befindliche Ur-Schloss mit Wurzeln bis ins 8. Jahrhundert abzubrechen, wollte er es unter den aktuellen Erkenntnissen der Festungsbaukunst wieder aufbauen.

"Spiegel Frankens"

"Spiegel Frankens" wird die Burg oft in Korrespondenzen genannt. Angeblich soll die Burg die erste weit und breit mit Fenstern aus Glas gewesen sein, was bei der richtigen Sonneneinstrahlung entsprechend spiegelnd auf den Betrachter wirkte – schon von Weitem. Matthias Schenk ist sich sicher, heute noch an den Mauerresten als Fassungen auszumachende Trägerelemente für die Fenster zu identifizieren. An Details sind noch die Kettenschächte für das Burgtor zu erkennen und die Treppenstufen, die hoch zum Burgwall liefen. Eventuell ging es direkt nach dem Tor zum Kerker runter.

Viele Stunden hat der 48-Jährige in öffentlichen Internetarchiven, Findmitteldatenbanken und in den Schriften des "Vereins zur Osingdokumentation" recherchiert, der sich der Geschichte der am 8. Mai 1465 erstmals urkundlich erwähnten gemeindefreien Hochfläche zwischen vier Gemarkungen im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim verpflichtet hat – die letzte Markgenossenschaft in Deutschland. Historiker Hans König hat bereits in den 1960er-Jahren seine Erkenntnisse zur Burggeschichte publiziert und sogar ein Modell der Burg angefertigt, das heute noch im Gollachgaumuseum im nahen Uffenheim zu sehen ist. Vorbild war auch für König der Holzschnitt Hans Glasers.

"Solche Holzschnitte wurden Mitte des 16. Jahrhunderts gerne in Druck gegeben und die Blätter dann verkauft. Es gab einen großen Markt für Holzschneider, die auch in Nürnberg ihre Drucke von herrschaftlichen Gebäuden aus der Region verkauften", erklärt Daniel Burger. Der Direktor des Bayerischen Staatsarchivs in Nürnberg promovierte über die Landesfestungen der Hohenzollern und hat sich auch mehrfach mit der Burg Hohenlandsberg beschäftigt. Die sei zu ihrer Blütezeit der soziale Anlaufpunkt für die rund 30 Dörfer zu ihren Füßen gewesen, die heute auf mittel- wie unterfränkischem Boden zwischen den Landkreisen Kitzingen und Neustadt/Aisch liegen.

Von Hans Sachs und den Meistersingern in Nürnberg besungen

Hier waren Landratsamt und Amtsgericht zugegen, eine große Menge an Waffen zur Verteidigung gelagert. Und nicht zuletzt sei man landauf, landab stolz auf die Schönheit der Anlage gewesen, die schon von Weitem zu sehen war und nicht im später aufgeforsteten Wald verborgen lag. Selbst Hans Sachs, der Nürnberger Meistersinger, besang Hohenlandsberg in seinem "Pasquillus auf das Schloss zu Plassenburg" nach der Zerstörung am 21. Juni 1554 als dessen "Schwester", der dasselbe Schicksal wie der Festung bei Kulmbach blühte. Denn Hans Glaser hat auch einen nicht minder facettenreichen Holzschnitt von der Burg angefertigt – während der Besatzung durch die Truppen, die sie zerstören sollten.

"Die Burg Hohenlandsberg hat eine gewisse Tragik, die noch heute berührt", meint Daniel Burger. Die sollte ihr Erbauer, der 1528 verstarb, zwar nicht mehr erleben. Dafür aber sein Sohn Friedrich, dem später der Beiname "der Unglückliche" verliehen wurde. Friedrich hatte sich bereits 1526 öffentlich zu den Lehren Martin Luthers bekannt, mit dem sein Vater in laufender Korrespondenz stand.

"Sie sprachen nicht nur über Glaubensfragen oder deren Umsetzung im Alltag. Johann hat sich sogar als Vers- und Gebetsdichter beschäftigt", weiß Burger. Zudem stamme von ihm die 1507 erschienene "Bamberger Halsgerichtsordnung", die 1530 als Basis der auf dem Augsburger Reichstag beschlossenen "Constitutio Criminalis Carolina" diente, die als erstes deutsches Strafgesetzbuch gilt.

Der Einfluss von Johann von Schwarzenberg auf seinen Sohn war groß – Friedrich wurde ein treuer Gefolgsmann des protestantischen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen. Der rief 1546 als Mitglied des Schmalkaldischen Bunds seine Fürsten und Grafen zur Verteidigung des neuen Glaubens gegen den katholischen Kaiser und dessen Stände auf. Die kaiserlichen Truppen gewannen die Auseinandersetzungen.

Über Friedrich wurde ebenso wie über die anderen protestantischen Anführer die Reichsacht verhängt.

Für die Verwaltung der Burg Hohenlandsberg wie auch für das Stammschloss der Schwarzenberger nahe Scheinfeld setzte der Kaiser den ebenfalls protestantischen Fürsten Albrecht II. Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach ein, der bereits gegen seine Glaubensbrüder als Söldner des Kaisers gekämpft hatte. Der wiederum nutzte Hohenlandsberg fortan als Waffenlager und übergab das Tagesgeschäft an den Burghauptmann Hieronymus Stöckel.

Der sollte sich aber als ebenso leicht bestechlicher und wankelmütiger Charakter wie sein Dienstherr erweisen. Quellen berichten von regelmäßigen Überfällen auf Nürnberger, Bamberger wie Würzburger Kaufmannszüge. Außerdem versorgte der spätere Erbauer des Neuen Schlosses im oberpfälzischen Eslarn Freund und Feind des Kaisers mit Waffen – gegen Bezahlung selbstverständlich. Stöckel wurde den geistlichen Herren von Würzburg und Bamberg sowie den weltlichen aus Nürnberg zunehmend ein Dorn im Auge.

So kam es zu einer Einigung dieser so unterschiedlichen Partner, ihm das Handwerk zu legen. "Ein auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlicher Vorgang. Aber nach dem Motto ›der Feind meines Feindes ist mein Freund‹ haben sich diese drei zusammengeschlossen, um den Hauptmann zu vertreiben und die Burg letztlich zu zerstören", beschreibt Daniel Burger die Geschehnisse.

Mithilfe der Brechschraube zerstört

Die Belagerung wurde ab dem 5. April 1554 vom Nürnberger Hauptmann Sebald Schirmer geleitet, dessen Porträt heute im GNM zu finden ist und der sein Grab auf dem Nürnberger Johannisfriedhof in unmittelbarer Nähe zu dem Albrecht Dürers hat. Wie es die Ironie des Schicksals will, liegt hier auch Johann von Schwarzenberg begraben – der Erbauer und der Zerstörer von Burg Hohenlandsberg sind also im Tode miteinander vereint.

Innerhalb dreier Tage wurde die Burg Hohenlandsberg zerstört – "geschliffen", wie man damals zu sagen pflegte. Der Wall, von dem aus Kanonen in die Burg geschossen haben, ist heute nach wie vor gut erkennbar. Hilfreich beim Schleifen der Burg war eine neue Erfindung des Nürnberger Schraubenmachers Lienhard Danner, der gerade die Brechschraube erfunden hatte. Diese wie ein riesiger Schraubstock wirkende Vorrichtung konnte Burgmauern zum Einsturz bringen.

Der junge Freiherr Friedrich war zwar bereits am 24. November 1552 von Kaiser Karl V. begnadigt worden. Der räuberische Hauptmann Alcibiades aber wehrte sich erfolgreich dagegen, dass Friedrich die Burg wieder in Besitz nehmen konnte. So musste Friedrich zusehen, wie die Einigungstruppen sein Erbe zerstörten. Immerhin zahlte ihm die Stadt Nürnberg 6000 Gulden als Entschädigung – zu wenig, um Hohenlandsberg wieder aufzubauen. 1561 verstarb Friedrich – unglücklich.

Die Burg blieb Ruine, ihre Steine wurden von der Bevölkerung abgetragen. Was nicht niet- und nagelfest war, Waffen, Gold und Schmuck bis hin zu Vorräten wurde geplündert. Daniel Burger weiß, dass die Kanonen von Hohenlandsberg im Nürnberger Zeughaus standen, wo sich noch bis 1866 ein Waffenlager befand. Der Nürnberger Kriegskommissar Gabriel Nützel, der 1554 die Festung Hohenlandsberg erobert hatte, soll laut dem Münzenversandhaus Reppa aus Pirmasens zudem Kanonen der Festung zur Herstellung von Beutepfennigen – Trophäen-Münzen aus erbeutetem Metall – verwendet haben.

Beliebtes Ausflugsziel

Wie in den Chroniken des Osingvereins zu lesen ist, sei die Burgruine bald zu einem beliebten Ausflugsziel avanciert, an dem es sich auch gut feiern ließ. Bereits 1789 wird in einer Reisebeschreibung erwähnt: "auf den damals noch baumlosen Gipfel angekommen, empfängt ein schöner mit einem Wetterdache und einer Fahne versehener Pavillon (...) in welchem ein Jäger, Namens Wels mit Wein, Bier, Kaffee, kalter Küche u.dgl. sehr wohlfeil und gut bewirtet". Aus dem nahen Weigenheim wurden noch lange Wanderungen zur "Burg-Kirchweih" unternommen – schließlich hatte die einst auch eine Kapelle.

Noch einmal sollte es ein Mitglied der Schwarzenberger sein, das Jahrhunderte nach der Zerstörung der Burg wenigstens den Ort, der nach der Ansiedelung von Bäumen immer mehr zugewachsen war, aufwerten wollte. 1876 ließ Fürst Johann Adolph zu Schwarzenberg auf Initiative des evangelischen Pfarrers Friedrich Lampert einen Aussichtsturm bauen. Dieser stand dann noch rund 90 Jahre.