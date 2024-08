Müntzer als Werbe-Ikone

Müntzer zierte nicht nur den 5-Mark-Schein, sondern war auch mit seinem Konterfei auf Liköretiketten, Büsten sowie Ehrenplaketten vertreten und darüber hinaus als Namensgeber des motorisierten Schützen- regiments der Nationalen Volksarmee in Mühlhausen omnipräsent. "Während die Nazis sich mehr für den fränkischen Bauernführer Florian Geyer interessierten, hat sich Müntzer als Galionsfigur der Bodenreform in der DDR bis 1989 durchgezogen", sagt Kimmig-Völkner. Nicht zuletzt hieß Mühlhausen während der Jahre der DDR "Thomas-Müntzer-Stadt". Dort fand 1975 bereits ein Gedenkjahr für den Pfarrer und Reformator mit zahlreichen Mitmachaktionen für die Bevölkerung statt, an das sich die Älteren heute noch mit Stolz erinnern und das ein Stück weit Vorbild für 2025 sein soll.

Ausstellungen und Schlachtengetümmel

600 Exponate sollen an der Müntzer- Gedenkstätte St. Marien, im Kulturhistorischen Museum, in der Kornmarkt- sowie der Allerheiligenkirche und im Panoramamuseum Bad Frankenhausen zu sehen sein. Vom 10. Mai bis 17. August 2025 finden hier neben einer Sonderausstellung zahlreiche Lesungen, Führungen, Konzerte sowie Festspiele mit Reenactment-Gruppen statt, die in historischen Kostümen und Requisiten die Schlacht nachstellen.

In Bad Frankenhausen kann man seit 1989 das monumentale Panoramabild über den Bauernkrieg "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" des Leipziger Malers und Kunstprofessors Werner Tübke sehen. Das mit 14 auf 123 Metern (Öl auf Leinwand) größte Monumental-Rundgemälde Deutschlands ist in zwölf Jahren entstanden und zeigt ein beeindruckendes Welttheater menschlicher Leidenschaften und Abarten mit über 3000 Einzelfiguren – darunter neben Martin Luther auch historische Figuren der Jahre um 1525 wie Albrecht Dürer oder Erasmus von Rotterdam.

Mit Regenbogenfahne unterwegs

Und eben auch Thomas Müntzer. "Sein Reformationshumanismus endete in einem Desaster mit Zigtausenden Toten", meint Museumsdirektor Gerd Lindner. Fünf Tagesmärsche hatten Müntzer und seine Anhänger gebraucht, um in die rund 60 Kilometer entfernte heutige Kurstadt zu gelangen, wo sich am 15. Mai 1525 eine der blutigsten Schlachten des Deutschen Bauernkrieges gegen die Landsknechtsheere der Fürsten abspielte.

"Die Bauern hatten auf jede Fahne einen Regenbogen gemalt. Müntzer habe gesagt, dies wäre das Zeichen für den Bund Gottes. Und nachdem Müntzer drei Tage nacheinander vor den Bauern gepredigt hatte, sahen sie am Himmel um die Sonne herum einen Regenbogen. Sie sollten nur kämpfen und tapfer sein", wird Augenzeuge Hans Hut über die Predigt zitiert, die Müntzer vor Beginn des Gemetzels vor den Bauern gehalten hatte.

Nach der Schlacht wurde Müntzer gefangen genommen und kam zurück vor das Gericht in Mühlhausen. Ihm wurde das Todesurteil ausgesprochen, er wurde ebenso wie sein Kompagnon Pfeiffer geköpft. Die beiden Schädel wurden aufgespießt und am Straßenrand ausgestellt. "Zur Mahnung an alle Aufständischen, die sich gegen die weltliche Ordnung wehren. Oder vielleicht ist es ja auch eine göttliche Ordnung? Man weiß es als einfacher Bürger ja nicht", ergänzt Kimmig-Völkner. Als Thomas Müntzers Frau Ottilie ist Sylvia Niedzielski regelmäßig bei ihren Stadtführungen in Mühlhausen "gewandet" unterwegs. Ottilie soll ihren Mann sogar beim Verfassen seiner Predigten geholfen haben.