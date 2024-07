Ein kleines, buntes Kirchenfenster in Oberammergau, eine Geißelungsszene aus der Passionsgeschichte: Der an den Pfahl gefesselte Jesus wirkt merkwürdig unberührt; dynamisch um ihn herum gruppiert sind seine Folterer. Eigentlich müssten es ja Römer sein. Doch da sind Signale, die in eine andere Richtung deuten: Einer der Schergen trägt gelbe Schuhe, überhaupt regiert die Farbe Gelb, die seit dem Mittelalter in der christlichen Kunst den Hass signalisierte. In vielen Kleiderordnungen verordnete man sie auch den Juden – bekanntlich bis ins 20. Jahrhundert. Die Figur links stellt den linken Fuß nach vorn – links, die "falsche" Seite, die der Lüge und des Teufels. Und die Gestalt rechts hat eine hakennasige Fratze, die wie eine antisemitische Karikatur im NS-Hetzblatt "Stürmer" aussieht. Prekär an der Sache: Das Ende 1928 oder 1929 eingebaute Kirchenfenster stammt aus der selben Zeit wie die "Stürmer"-Karikaturen.

Ein Leipziger Kunstprofessor

Zu den letzten Passionsspielen war im Frühsommer 2022 die jüdische Neutestamentlerin Amy-Jill Levine in Oberammergau. Gemeinsam mit Axel Töllner, Beauftragter der bayerischen Landeskirche für den christlich-jüdischen Dialog, und anderen besuchte die Professorin für Neues Testament und Jüdische Studien an der Hartford University die Kostümprobe des Passionsspiels. Während der Pause schaute sich Levine dann mit Töllner und ihrer Gruppe die Kirchen Oberammergaus an, auch die evangelische. "Kirchen besuche ich, wo immer ich bin und wann immer es möglich ist", erklärt sie. Und sie schaue sich die Kirchen immer sehr genau an, bekennt die amerikanische Wissenschaftlerin, sonst hätte sie das eher wenig ins Auge fallende Fenster wohl nicht entdeckt. "Unwahrscheinlich, dass zufällige Besucher das Fenster bemerken, außer sie sind gezielt an den Buntglasfenstern interessiert", meint sie. Sie habe ihre Begleiter auf das Bildmotiv angesprochen, die es wie sie als problematisch empfanden und später mit der Gemeinde Kontakt aufnahmen. Damit kam der Ball ins Rollen.

Inzwischen hat sich in der bayerischen Landeskirche eine Arbeitsgruppe formiert mit dem Ziel, alle evangelischen Kirchen unter die Lupe von "antisemitischer Bildkunst" zu nehmen. So sollen – neben den bekannten Fällen wie den "Judensau"-Darstellungen beispielsweise an der Nürnberger Sebalduskirche – auch solche Darstellungen gefunden werden, die bislang niemand bemerkt hat.

Wer war der Künstler, der die Fenster für Oberammergau schuf? In den kirchlichen Archiven ist über den Leipziger Kunstprofessor Paul Horst-Schulze (1876-1937) wenig mehr in Erfahrung zu bringen, als dass er für die vier von ihm gefertigten Fenster 1400 Reichsmark bekommen hat. Über seine politische Gesinnung weiß die Kunstgeschichte nichts; seinen Stil bezeichnete eine Kunstzeitschrift später einmal als "Mix aus Spätgotik und germanisierendem Jugendstil.