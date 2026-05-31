Der jüdische Publizist und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel, wünscht sich hingegen eine kritische Diskussion über die in Deutschland geplanten Niederlassungen der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die in Jerusalem ansässige Forschungs- und Gedenkstätte sei nicht unabhängig, sondern der israelischen Regierung unterstellt, sagte Mendel am Freitag im Deutschlandfunk. Aktuell sei diese Regierung von Rechtsradikalen dominiert.

Der Erziehungswissenschaftler äußerte die Sorge, dass die Arbeit von Yad Vashem davon beeinflusst wird. Konkret sagte Mendel, die israelische Regierung habe ein "klares Interesse" an einem Antisemitismusbegriff, der Kritik am Staat Israel als antisemitisch einstuft. Es bestehe die Möglichkeit, dass auch eine der Regierung unterstellte Einrichtung entsprechende Deutungsmuster übernehme. "Es wäre gut, wenn wir kritisch darüber diskutieren", sagte der Bildungsstätten-Direktor.

Mendel sagte, beim Blick auf aktuelle Formen von Antisemitismus sei die Bewertung von Yad Vashem ganz anders als der Konsens darüber in Deutschland. Er hätte sich schon bei der Planung eine enge Kooperation mit einer deutschen Einrichtung vorstellen können und nannte beispielhaft das NS-Dokumentationszentrum in München als möglichen Partner für eine Art Joint Venture. Auch könnte der Auftrag der Yad-Vashem-Bildungsarbeit in Deutschland aus Mendels Sicht auf die Geschehnisse im Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 begrenzt werden.

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Jens-Christian Wagner kritisierte am Freitag im Radiosender Bayern2, dass die Entscheidung über das Yad-Vashem-Engagement in Deutschland intransparent gefallen sei. Das Ziel dieses geschichtspolitischen Vorgehens der israelischen Regierung sei unklar, deutsche Gedenkstätten seien bislang kaum eingebunden worden. Er wünsche sich "sehr, sehr schnell" Gespräche mit dem NS-Dokumentationszentrum in München und der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Zweiter Standort in Leipzig: Bildungsangebote für Osteuropa geplant

Neben dem Hauptstandort in München soll eine kleinere Dependance in Leipzig entstehen. Das dortige Angebot soll sich speziell an Pädagog:innen in der gesamten Region sowie in deren Nachbarländern richten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte, Teil des neuen Holocaust-Bildungszentrums zu sein, sei für Sachsen eine große Ehre und zugleich Verpflichtung.

Leipzig könne auch eine "Brücke nach Osteuropa" sein.

Die Idee für das Bildungszentrum in Deutschland wurde erstmals 2023 bei einem Treffen zwischen Dayan und dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgebracht. Die schwarz-rote Koalition hatte das Projekt ebenfalls unterstützt.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte laut Mitteilung, gerade junge Menschen in Deutschland wüssten zu wenig über die Schoah und die systematische Ermordung von Millionen Juden im Nationalsozialismus. "Das Wissen über das, was war, ist wichtig, um das Übel in der Zukunft zu verhindern."

Nach der Machbarkeitsstudie hatte Yad Vashem im vergangenen September bekannt gegeben, dass die Bundesländer Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen in der engeren Wahl als mögliche Standorte waren. Neben Leipzig und München hatten sich auch Köln und Düsseldorf beworben.

Neuer Erinnerungsort im früheren NSDAP-Viertel Münchens

Für München habe man sich nun unter anderem wegen der hohen Sicherheitsstandards und der finanziellen Zusicherung der bayerischen Staatsregierung entschieden. In der Nähe des Karolinenplatzes in München befindet sich bereits das NS-Dokumentationszentrum. Es steht am ehemaligen Standort des "Braunen Hauses", der Parteizentrale der NSDAP. In deren Nachbarschaft entstand nach 1933 ein weitläufiges Parteiviertel mit Verwaltungsgebäuden, Zentralbehörden und Nebenstellen der Nazi-Partei.

Die Gedenkstätte Yad Vashem wurde 1953 durch ein Gesetz der Knesset gegründet und versteht sich als "lebendiges Denkmal des jüdischen Volkes für den Holocaust". Ihre Aufgaben sind Erinnerung, Dokumentation, Forschung und Bildung.