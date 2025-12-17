Es weihnachtet immer mehr – und mit der Adventszeit entsteht die besondere Atmosphäre in vielen Wohnzimmern: Kerzenlicht, Tannenduft und liebevoll dekorierte Krippen.

Jede Weihnachtskrippe erzählt eine eigene Geschichte: mal traditionell, mal modern, mal kunstvoll geschnitzt, mal aus überraschenden Materialien gebastelt.

Vielfalt teilen

Wir möchten diese Vielfalt mit unseren Leser:innen teilen! Habt ihr eine Weihnachtskrippe zu Hause, auf die ihr besonders stolz seid? Dann schickt uns ein Foto! Egal ob Miniatur aus Omas Zeiten, selbst gebastelte Familienkrippe oder künstlerisches Highlight – wir wollen eure Kreativität sehen.

So geht’s:

Schickt euer Bild mit dem Betreff "Weihnachtskrippe" an online@epv.de

Gerne mit kurzer Beschreibung, wer sie aufgebaut hat oder welche Geschichte dahinter steckt

Einsendeschluss ist der 22. Dezember 2025

Die schönsten Einsendungen präsentieren wir in unserer Online-Galerie und auf unseren Social-Media-Kanälen – so können alle Leser:innen die Vielfalt und Kreativität der Krippen genießen.

Also, macht mit und zeigt uns eure Krippe – wir freuen uns auf eure Bilder!