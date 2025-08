Zum letzten Mal wird in der aktuellen Saison der Bayreuther Festspiele Yuval Sharons 2018 uraufgeführte Inszenierung des Lohengrin gezeigt. Unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann erlebte das Publikum auch bei der zweiten Aufführung am 4. August eine packende Deutung des Werks.

Wagners vor 175 Jahren uraufgeführte Oper "Lohengrin" verwebt ritterlich-historische Fabelmotive mit tiefenreligiösen Deutungsmustern. Im Zentrum steht eigentlich eine Liebesgeschichte – freilich eine ungewöhnliche. Wagner selbst hat die weibliche Hauptfigur Elsa 1851 in seiner "Mittelung an meine Freunde" als das "wahrhaft Weibliche" beschrieben, das ihm "und aller Welt die Erlösung bringen soll, nachdem der männliche Egoismus, selbst in seiner edelsten Gestaltung, sich selbstvernichtend vor ihm gebrochen hat".

Lohengrin dagegen ist ein Ritter des Heiligen Grals – dem Symbol par excellence christlicher Mystik. Wagner, der sich zeitlebens mit Schriften zur mittelalterlichen Gralsliteratur, aber auch mit Feuerbachs Religionskritik beschäftigte, begreift den Gral nicht nur als heiliges Gefäß, sondern als Quelle einer jenseitigen Ordnung.

In Sharons Lesart wird bei den Bayreuther Festspielen dieses Moment der Transzendenz visuell durch eine kalte, technologisierte Welt kontrastiert: Ein monumentales Kraftwerk dominiert das Bühnenbild von Neo Rauch und Rosa Loy, durchzogen von blauen Energieströmen, die mehr an Stromnetze als an Sakramente erinnern. Und doch erinnern gerade die Umspannwerkelemente an Kirchen-Interieur. Lohengrin wird damit zum Fremdkörper in einer Welt, die das Geheimnisvolle verlernt hat. Selbst in der Bett-Szene des dritten Aktes wird das Schlafzimmer, das er sich mit seiner Elsa teilt, von einem überdimensionalen Transformator erfüllt – der irgendwie an ein Kruzifix erinnert.

Elsa contert patriarchale Modelle

Personell im Zentrum auf der Bühne steht aber Elsa von Brabant, eine junge Frau, die des Mordes an ihrem Bruder beschuldigt wird und durch das Eingreifen eines mysteriösen Ritters, Lohengrin, vor dem Untergang gerettet wird – unter der Bedingung, dass sie ihn niemals nach seiner Herkunft oder seinem Namen fragen dürfe. Jene verbotene Frage sprengt auch ein patriarchales Erlösungsmodell. In der christlichen Tradition erinnert diese Szene an biblische Erkennensgeschichten – etwa Mose vor dem brennenden Dornbusch oder Maria Magdalena am leeren Grab.

Hier beweist das Bayreuther Ensemble wieder einmal seine Ausnahmestellung. Was Piotr Beczala (Lohengrin) und Elza van den Heever (Elsa) gesanglich wie schauspielerisch darbieten, ist eine gesangliche, körperliche wie mimische Meisterleistung. Man darf nicht vergessen, dass die Protagonisten dieser Oper über eine Netto-Spielzeit von dreieinhalb Stunden buchstäblich alles geben müssen.

Die das dramatische Geschehen umspielende Frage "Wer bist du?" wird im Lohengrin zur spirituellen Rebellion. Sharon inszeniert diesen Moment nicht als tragisches Verharren in Unwissenheit, sondern als Akt weiblicher Selbstermächtigung. Elsa überschreitet die Grenze des Gehorsams und betritt das Terrain der Gnosis: Wissen wird zur Erlösung. Was oberflächlich wie eine tragische Liebesgeschichte erscheint, birgt eine theologisch aufgeladene Konstellation: Es ist ein Stück über das Verhältnis von Glaube und Wissen, von Erlösungsversprechen und menschlicher Schwäche – und damit auch ein Spiegel religiöser Ethik.