Als kurz nach Einbruch der Dämmerung die ersten Töne über den Schlosshof von Eyrichshof hallen, verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem besonderen Erlebnis. Vor der Bühne feiern mehrere Tausend Besucher eine der erfolgreichsten deutschen Popkünstlerinnen, während sich im Hintergrund die Renaissancefassaden des Schlosses Eyrichshof erheben. Rechts die barocke Schlosskirche St. Bartholomäus, links der historische Ehrenhof – ein Ort, der seit Jahrhunderten Menschen zusammenführt. Früher zum Gottesdienst oder auf dem Gutshof, heute zu großen Sommerkonzerten.

Mit Nena hätte die diesjährige Ausgabe des Rösler Open Airs kaum prominenter beginnen können. Die 66-Jährige präsentierte sich in bestechender Form. Weder ihrer Stimme noch ihrer körperlichen Präsenz waren mehr als 45 Jahre auf den Konzertbühnen anzumerken. Mit jugendlichem Esprit sprang sie über die Bühne, tanzte, lachte, suchte immer wieder den Kontakt zum Publikum und sang mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte ihre Karriere gerade erst begonnen. Wer sie erlebte, konnte sich des Eindrucks kaum erwehren, dass Nena den Gesetzen des Älterwerdens einfach nicht unterliegt.

Begleitet wurde sie von ihrer hervorragend eingespielten Band, zu der seit Jahren auch ihre Familie gehört. Sohn Sakias überzeugte als Sänger mit markanter Stimme und harmonierte perfekt mit seiner Mutter, während Sohn Simeon an den Keyboards den Sound entscheidend mitprägte. Das familiäre Zusammenspiel wirkte nie aufgesetzt, sondern selbstverständlich – getragen von einer Band, die musikalisch auf höchstem Niveau agierte und dem Konzert enorme Dynamik verlieh.

Natürlich fehlten jene Lieder nicht, die Nena in den 1980er Jahren unsterblich machten. Bei "Nur geträumt", "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" oder dem Welthit "99 Luftballons" verwandelte sich der Schlosshof in einen großen Chor. Bemerkenswert war jedoch, dass diese Klassiker den Abend keineswegs allein tragen mussten. Vielmehr spannte Nena den Bogen über ihr gesamtes musikalisches Schaffen. Verträumte Balladen wechselten sich mit kraftvollen Rockstücken und eindringlichen Texten über Freiheit, Hoffnung und Menschlichkeit ab. Rund anderthalb Stunden feinster Deutschrock mit hervorragendem Sound, großer Spielfreude und einer Band, die zu den besten gehört, die Nena jemals begleitet haben.

Bereits zuvor hatte die Vorgruppe SIIRI den Abend eindrucksvoll eröffnet. Die Band um Frontfrau Siiri von Schlichting verbindet modernen Country-Rock und Americana mit europäischen Pop- und Rockeinflüssen und schafft damit einen eigenständigen Stil fernab aller Nashville-Klischees. Dass sie ausgerechnet auf Schloss Eyrichshof spielte, war kein Zufall. Über ihren Tontechniker entstand der Kontakt nach Franken. Zwei der fünf festen Bandmitglieder stammen sogar aus der Region Würzburg: Gitarrist und Sänger Franky Kühnlein – vielen noch aus der Metal-Band nulldB bekannt – sowie Bassist Frank Stimpfig, der unter anderem mit der Classic-Rock-Band Number Nine auftrat. Gemeinsam musizieren beide außerdem bei der Coverband Come Together. Das Publikum dankte der Formation mit lang anhaltendem Applaus – ein mehr als gelungener Auftakt für den Konzertabend.