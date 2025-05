Podcasts können eine Nähe zwischen Zuhörer*innen und Sprecher*innen erzeugen wie kaum ein anderes Medium. Mit den Stimmen unserer Lieblingsquatschenden im Ohr bestreiten wir oft unseren Alltag – beim Pendeln, Putzen oder Einschlafen.

Oft haben wir das Gefühl, wir seien mit den Podcaster*innen auf einer Wellenlänge, wir kennen Insider, erkennen Gleichgesinnte und erfahren Details aus dem Alltag prominenter oder halb prominenter Menschen, die man sonst nie mitbekommen hätte.

Neue App Campfire

Mit der neuen App Campfire kann diese Verbindung noch intensiver werden.

Denn Campfire verbindet klassisches Audio-Streaming mit sozialen Medien à la Instagram. Podcaster*innen posten begleitende Inhalte zu ihren Folgen – Bilder, Bonus-Material wie zusätzliche Audiodateien – und Hörer*innen können kommentieren, Bezug nehmen und reagieren.

Einige Hosts, etwa Klaas, Schmitti und Jakob von Baywatch Berlin, veröffentlichen dort bereits exklusive Inhalte, die nur über Campfire verfügbar sind. Wer wirklich up to date bleiben will, kommt an der App kaum vorbei.

Keine App ohne Haken

Ganz ohne Haken ist das Angebot jedoch nicht: Aktuell ist für die Anmeldung noch die Handynummer erforderlich. Die Entwickler kündigten aber an, künftig auch alternative Anmeldemethoden zu ermöglichen.

Außerdem wird die App in manchen Rezensionen als Datenkrake kritisiert – offenbar lassen sich Tracking- und Standortoptionen bisher nicht deaktivieren. Ob das so bleibt oder ein technisches Problem ist, bleibt abzuwarten.

Bisher vor allem die Großen

Noch ist auch die Podcast-Auswahl überschaubar: Vor allem Formate aus dem Studio Bummens und dem OMR-Universum sind vertreten. Die bekanntesten: "Baywatch Berlin", "Apokalypse & Filterkaffee" (mit Micky Beisenherz), "Der Sophie Passmann Podcast", "Einfach mal Luppen" (mit Toni und Felix Kroos), "Geschichten aus der Geschichte", dudes. und der OMR-Podcast.

Ob Campfire der große Wurf wird oder bald wieder in der Versenkung verschwindet, ist offen. Wer ohnehin Fan der dort vertretenen Formate ist und zu den ersten Nutzenden gehören will, kann aber mal reinschauen bzw. -hören.

Download für iOS und Android: joincampfire.fm