Die letzte App, die einen richtigen Hype ausgelöst hat, war die Audio-Only-App Clubhouse Anfang 2021. BeReal könnte das große neue Ding werden. Sie möchte vor allem User*innen ansprechen, die mit Filtern und nachbearbeiteten Bildern nicht viel anfangen können.

Die Funktionen

BeReal ist ein soziales Netzwerk, in dem man Fotos postet und sich mit Freund*innen vernetzen kann. Soweit, so klassisch. Eine der Besonderheiten an BeReal ist, dass die App sowohl auf die Front- als auch auf die Back-Kamera zugreift und zwar gleichzeitig. (Mittlerweile hat sich Instagram von diesem Feature, ich sage mal, inspirieren lassen.)

Neben der Kameranutzung ist auch die Art des Postens ungewöhnlich. Man bekommt einmal am Tag zu einer zufällig ausgewählten Uhrzeit eine Benachrichtigung und hat dann zwei Minuten Zeit ein Posting abzusetzen. Erst dann werden die aktuellen Bilder von Freund*innen angezeigt. Der Freundeskreis wird also einmal am Tag mobilisiert, um eine Momentaufnahme zu zeigen.

Wer es übrigens nicht innerhalb der vorgegebenen zwei Minuten schafft ein Posting zu machen, der kann das auch später nachholen, allerdings wird rechts beim Posting angezeigt, wie viel später. Es wird außerdem mit dem Lable "late" gekennzeichnet.