LGBTQI

"Jeder sollte ein bisschen Glitzer tragen": Pfarrer tritt als Drag-Queen auf

Der homosexuelle Frankfurter Gemeindepfarrer Nulf Schade-James kämpft seit den 1980er Jahren für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ab und zu verwandelt er sich in eine Drag-Queen.