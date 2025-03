Wir alle wissen: In sozialen Medien und Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Instagram ist längst nicht alles so, wie es scheint. Bilder werden bearbeitet, KI-generiert oder mit Filtern überzogen. Influencer*innen präsentieren oft nur die glänzendste Seite ihres Lebens – und verzerren damit die Realität.

Doch neben all diesen optischen Spielereien gibt es noch eine andere, oft übersehene Falle: Emojis. Sie scheinen harmlos, können aber je nach Kontext ganz andere Bedeutungen haben, als wir denken. Und damit meine ich nicht nur die unfreiwillig komischen Missverständnisse zwischen den Generationen – etwa wenn Eltern einen Flirt-Smiley in Situationen verwenden, in denen er absolut unpassend ist.

Während solche Verwechslungen meist nur für Schmunzeln sorgen, gibt es ernstere Fälle: Bestimmte Symbole, Codes und Hashtags werden gezielt von rechtsextremen Gruppierungen genutzt. Und das oft so versteckt, dass sie auf den ersten Blick völlig unauffällig erscheinen.

Hier einige Emojis, die eine problematische Bedeutung haben können:

Rotes Kreuz

Wird in manchen Kreisen als Ersatz für das in Deutschland verbotene Hakenkreuz verwendet.

⚡⚡ Zwei Blitze

Können für "SS" stehen, die Schutzstaffel der Nationalsozialisten.

🖊️ Kugelschreiber

Auf den ersten Blick ein harmloses Symbol für Notizen oder Autor*innen – doch in verschwörungsideologischen Kreisen dient es als Symbol für Holocaust-Leugnung. Hintergrund ist die widerlegte Behauptung, dass in Anne Franks Tagebuch angeblich Notizen mit Kugelschreiber gefunden wurden, obwohl dieser damals noch nicht verbreitet war. Tatsächlich stammten diese Einträge von späteren Forschern.

🧛 Vampir

Teilweise antisemitisch verwendet, um die alte Hetze von "blutsaugenden" Jüdinnen und Juden zu verbreiten.

👋 Winkende Person

Normalerweise ein freundlicher Gruß, wird aber in rechtsextremen Kreisen mitunter als digitaler Hitlergruß missbraucht.

🥝 Kiwi

Ein Erkennungssymbol transfeindlicher Gruppen – abgeleitet von einer Wissenschaftlerin, die eine Kiwi in einer Studie zur binären Geschlechterordnung nutzte.

👌 Okay-Zeichen

Während es für viele einfach "perfekt" bedeutet, wird es von manchen als rassistisches "White Power"-Symbol verwendet. Die Finger formen dabei ein "w" und ein "p".

Ein genauer Blick lohnt sich

Natürlich sind diese Emojis nicht in jedem Fall problematisch – der Kontext ist entscheidend. Doch es lohnt sich, genau hinzusehen. Denn die digitale Welt ist schnelllebig und versteckte Codes tauchen immer wieder neu auf. Wer sich informiert, kann sich und andere besser davor schützen, ungewollt problematische Inhalte zu verbreiten.