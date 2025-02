Könige und Despoten

Personen der Bibel: Pilatus – der Richter Jesu

Das christliche Glaubensbekenntnis ist kurz – nur die wichtigsten Grundlagen des Glaubens werden genannt. Dabei kommen nur drei Namen vor, nämlich Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Und so kam dieser römische Heide zu so großer Berühmtheit, dass jeder Christ diesen Namen auch heute noch kennt. Doch vielleicht steht dieser Name für mehr als nur die historische Einordnung und Verortung der Verurteilung von Jesus.

