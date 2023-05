Ingrid Stapf schreibt aktuell an ihrer Habilitation, in der es um Grundlagen einer "Kinder-Medien-Ethik" in digitalen Zeiten geht. Die Medienethikerin forscht an der Universität Tübingen und lehrt an mehreren Hochschulen. Zurzeit leitet sie ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Sicherheit von Kindern in digitalen Welten (SIKID). Seit langem arbeitet sie ehrenamtlich unter anderem als Prüferin bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Von daher kennt sie sich aus mit vielen Chancen und Risiken, die das Digitale für Kinder und Jugendliche bereithält. Wie stellen wir uns eine gute Kindheit mitsamt den digitalen Medien vor? Und welche Rolle spielen dabei die Kinderrechte? Über diese Fragen spricht sie im Podcast "Ethik Digital" mit Rieke C. Harmsen und Christine Ulrich.

Frau Stapf, Sie habilitieren sich zum Thema einer Kinder-Medien-Ethik. Was ist das Kindlichste oder Kindischste, was sie selbst mit digitalen Medien machen?

Ingrid Stapf: Ich schaue keine Katzenvideos oder spiele übermäßig Spiele. Was ich an der Frage spannend finde: Was heißt es, kindlich mit etwas umzugehen? Für mich heißt es, in der Forschung einen Anfängergeist zu haben, mit Offenheit an etwas ranzugehen, ohne schon irgendwelche Folien darüberzulegen. Und kindlich ist auch, dass ich manchmal verwundert bin, welchen Stellenwert mein Smartphone in meinem Leben hat – es weiß mehr über mein Leben als ich. Es bezeugt alles, was ich mache.

Ihr wichtigstes Thema ist das Aufwachsen mit digitalen Medien. Wie sind Sie dazu gekommen – über Ihre eigenen Kinder?

Stapf: Ich habe Philosophie, Psychologie und Medienwissenschaften studiert und in verschiedenen Medien gearbeitet, bei Fernsehen, Print, Dokumentarfilm. Ich habe dann promoviert zur Medienregulierung im deutsch-amerikanischen Vergleich. Als ich aus den USA zurückkam, habe ich – bevor ich in Erlangen in der Christlichen Publizistik den Schwerpunkt Medienethik/Religion mitbetreut habe – für den "Erfurter Netcode" gearbeitet. Das ist eine Qualitätsinitiative für Kinderseiten, die gute Angebote für Kinder schafft, so dass die Kinder gerne da sind, weil ihre Interessen im Vordergrund stehen. Dort habe ich gelernt zu begründen, inwiefern Qualität für Kinder anders aussieht als für Erwachsene. Dabei fiel mir auf, dass es in der Ethik kaum Auseinandersetzung damit gibt. Von wem reden wir, wenn wir von Kindern sprechen? Was unterscheidet sie von Erwachsenen? Wie begründen wir es, wenn wir sie besonders schützen wollen, und wie können wir sie fördern? Welche normativen Annahmen haben wir im Kopf? Außerdem habe ich in meiner Prüfpraxis bei der FSK und der FSF für den Kinder- und Jugendmedienschutz festgestellt, dass wir Entscheidungen treffen müssen: Was ist angemessen für Zwölfjährige, was ist überfordernd für 16-Jährige? Wir müssen im Diskurs klären: Was sind Gefährdungen? Wen wollen wir schützen? In Tübingen leite ich ein Forschungsprojekt zur Sicherheit von Kindern in Onlinewelten, wo wir versuchen, eine kinderrechtliche Perspektive einzunehmen: Inwiefern ist Sicherheit bei Kindern anders relevant als bei Erwachsenen? Wie müssen wir sie besonders schützen? Wo müssen wir darauf setzen, dass sie resilienter werden? Solche ethischen Fragen gehen wir meist interdisziplinär an.

Ingrid Stapf über Kinderrechte und Medien

Was unterscheidet Kinder von Erwachsenen?

Stapf: Kindheit ist eine sehr dynamische Entwicklungsphase und zeichnet sich durch besondere Verletzlichkeiten aus. Kinder machen bestimmte Erfahrungen erst, auf die wir Erwachsene schon zurückgreifen können, wenn wir gut Entscheidungen treffen wollen. Zugleich entwickeln sich Kinder noch kognitiv, emotional, sozio-moralisch. All das entsteht erst – was aber nicht heißt, dass sie weniger wert sind: Die ethische Idee der Gleichheit meint, dass Kinder und Erwachsene normativ gleichwertig sind, aber faktisch eben unterschiedlich. Und diese Unterschiede sind moralisch relevant. Das hat damit zu tun, dass Störungen in der Kindheit auch nachhaltige Auswirkungen auf das Erwachsenenleben oder eine offene Zukunft haben können, und das kann moralische Verpflichtungen oder auch besondere Schutzansprüche begründen.

Kinderrechtlich gesehen heißt Schutz aber nicht einfach, paternalistisch zu sagen: Das darfst du, das nicht. Es heißt auch, mit dem Kind zusammen zu lernen, selbstbestimmter zu werden. In einem Projekt beschäftigen wir uns mit Straftaten wie Cybergrooming (Ansprechen von Jugendlichen im Internet mit dem Ziel sexueller Übergriffe) oder extremer Hatespeech – bei solchen Dingen ist klar, dass man Kinder davor besonders schützen muss. Aber gleichzeitig braucht es Möglichkeiten zur Befähigung, so dass sie sich durch Erfahrungen gut entwickeln können und Entscheidungen im eigenen Interesse treffen lernen. Und man muss sie beteiligen und fragen: Warum ist diese App ein Problem? Wie finden wir eine bessere Alternative? Das sind die drei kinderrechtlichen Bezugspunkte: Beteiligung, Befähigung und Schutz.

Das klingt einfach, ist es in der Praxis aber nicht ...

Stapf: Nein, einfach ist es nicht, wenn es konkret darum geht zu entscheiden: Ab wann darf das Kind Ballerspiele spielen? Wie lange hängt es am Smartphone? Ist es bei WhatsApp, obwohl es das erst mit 16 selbst entscheiden kann? Und das Thema Klassenchat ... All da kommen die für die Ethik typischen Spannungsfelder ins Spiel. Wir suchen gerne einfache Antworten, müssen aber immer auch schauen: Was ist los mit dem individuellen Kind? Wo sind besondere Verletzlichkeiten? Kinder reagieren auch im gleichen Alter oft sehr unterschiedlich auf die gleichen Phänomene. Durch diese Spannungsfelder können wir auch alle etwas lernen und kommen letztendlich zu begründeten Entscheidungen, und die Kinder einzubeziehen, ist dabei wesentlich.

Die Debatte in Deutschland ist oft angstgetrieben: zu viel Spielen, zu viele Gefahren, zu viel soziale Medien – das Digitale mache Kinder dumm, dick und einsam. Kürzlich hielt der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer einen Vortrag in München zum Thema "Depressionen, Lernstörungen, Kurzsichtigkeit – wie die Digitalisierung die Kinder krank macht". Was halten sie davon?

Stapf: Ich denke, dass darin immer auch eine gewisse Wahrheit steckt. Für bestimmte Kinder und bei bestimmten Medien und in bestimmten Kontexten können digitale Medien durchaus solche Phänomene mitverursachen oder verstärken. Man muss aber bedenken, dass viele von den Problemen wie Essstörungen oder Sucht oft sozial reale Probleme sind, die sich über das Digitale verstärken. Außerdem muss man unterscheiden, was in den jeweiligen Medien schon angelegt ist. Es gibt soziale Medien, die Anreize schaffen, dass ich sie ständig benutze, dass ich gar nicht rauskomme.

In der KIM-Studie, die Neun- bis 13-Jährige befragt, sagen Kinder, dass ihnen Freundschaften am wichtigsten sind. Gleichzeitig haben sie eine hohe Mediennutzung – und das heißt, dass sie auch über digitale Medien ihre Freundschaften ausgestalten und sie im Zuge ihrer Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung nutzen. Dass sie viel Medien nutzen, sagt uns noch nicht, was sie genau machen und was das mit ihnen macht. Deswegen bin ich immer skeptisch bei sehr allgemeinen Aussagen von Ursache und Wirkung und möchte eher überlegen: Bei welchen Kindern, Inhalten und Kontexten sprechen wir von welchen Wirkungen – und was kann man tun, um die Kinder dabei zu stärken?

Wo sagen Sie trotzdem: Da ist eine Grenze erreicht?

Stapf: In jedem Fall gibt es Grenzen, und die werden auch schon artikuliert über den Kinder- und Jugendmedienschutz und die Medienregulierung. Deutschland hat mit den ausdifferenziertesten Jugendmedienschutz im europäischen Raum. Das ist ein hohes Gut. Es hat Verfassungsrang, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden. Dadurch werden auch die Medienfreiheiten eingeschränkt. Zudem haben wir das Strafrecht, um gegen bestimmte Tatbestände einschreiten zu können, die nicht in unserem persönlichen Entscheidungsraum – ob wir etwas gut finden oder nicht – liegen. Daneben gibt es aber einen ganz großen Graubereich, wo es auch um kulturelle oder subkulturelle Normen und Familienkulturen geht.

Was passiert in der Familie, wenn alle die ganze Zeit an digitalen Geräten sind, ohne dies bewusst zu tun? Da kann man schwer eingreifen. Daneben regelt der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) und das Jugendschutz-Gesetz (JuschG) auch den Umgang mit entwicklungsbeeinträchtigenden Angebote: Wozu sollten Kinder in bestimmten Altersphasen keinen Zugang haben, aber Erwachsene schon? Zu klären ist dabei: Ab wann haben wir den Verdacht, dass Angebote vom Inhalt oder von den Interaktionsrisiken her Kinder in ihrer Entwicklung zu freien und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten hindern? Welche Angebote sind womöglich demokratiegefährdend? Das ist auch ein großes Thema, gerade im Hinblick auf Desinformation, wo die Teilhabe mancher Menschen reduziert wird, weil sie sich nicht mehr trauen, Aussagen im digitalen öffentlichen Raum zu machen.

Wie können wir sicherstellen, dass Kinder eigenverantwortlich werden? Das sind die Maßgaben auch im Kinder- und Jugendmedienschutz. Wir wollen, dass Kinder die Demokratie ernstnehmen, und alles, was in diesem Rahmen steht, wird bereits reguliert. Die Herausforderung ist, das bei Plattformen im globalen Kontext zu machen – es ist schwierig, die traditionellen Regulierungsmodelle dorthin zu übertragen. Viele hoffen etwa auf den Digital Service Act der EU, da tut sich viel. Auf einer Konferenz wurde gefragt: Macht es Sinn, mit der Schrotflinte immer alles über Altersfreigaben zu regulieren – oder müssen wir nicht stärker nachdenken, wie wir auch den Ansatz "Rights by Design" oder "Support by Design" einführen?

Dabei geht es etwa darum: Wie können Kinder technische Einstellungen so verändern, dass sie bestimmte Inhalte nicht sehen? Wo bekommen sie Hilfsangebote, wenn sie verstört sind und nicht zu den Eltern gehen wollen? Hier müssen wir vernetzter denken. Die Kinder sitzen nicht mehr im Wohnzimmer vor dem Fernseher, und die Eltern sagen: So, Schluss jetzt. Sie sind auf dem Schulhof, in der S-Bahn, und die Eltern kriegen es oft nicht mit. Der Jugendmedienschutz ist nur ein Baustein etwa neben der Medienerziehung durch die Eltern und der Medienbildung, die stärker in den Schulen verankert werden muss, bis hin dazu, dass wir auch die Anbieter stärker verpflichten zu sagen: Euer Angebot wird vorrangig von jungen Menschen genutzt, also solltet ihr in der Verantwortung stehen und deren Verletzlichkeiten mitdenken.

Bei welchen Anbietern sehen Sie Regulierungsbedarf – TikTok?

Stapf: TikTok ist ein Beispiel. Mit Blick auf den Ukrainekrieg bekommen dort Kinder über Vorschlagssysteme Videos vorgeschlagen, die teilweise gewalthaltig sind, aus dem Schützengraben gesendet werden, über Loops und mit Musik funktionieren. Statt sich Nachrichten über Krieg anzusehen, wird man dort fast in Unterhaltung reingezogen, oft noch gemischt mit Desinformation.

Da steht viel auf dem Spiel, und die Kinder wissen oft nicht, wie sie das stoppen können oder was es mit ihnen macht. Anbieter wie TikTok tun einiges, indem sie Voreinstellungen oder Guidelines anbieten – sie nennen das "digital wellbeing". Aber damit wollen sie natürlich härtere Regulierung verhindern. Und in einigen Fällen ist schon die Frage, wie man so regulieren kann, dass nicht zugleich die Rechte Erwachsener beschnitten werden. Das ist das Dilemma: dass Erwachsene besser abschätzen können, was ihnen guttut und was sie wollen – aber wie machen wir das, wenn sie mit Kindern im gleichen Raum unterwegs sind?

Wo sind die Grenzen beim Gaming?

Stapf: Ein Thema ist, dass über Chats bei Online-Games pädophile Menschen niederschwellig Kontakt mit Kindern aufnehmen können, um sich dann analog zu treffen. Hier muss präventiv schon viel im Vorfeld geschehen – regulatorisch, aber auch von der Stärkung der Resilienz und des Wissens von Kindern, so dass es gar nicht dazu kommt. Da stehen wir noch relativ am Anfang, auch weil der Markt so dynamisch ist, dass wir in der Regulierung immer hinterherhinken. Deswegen denke ich, dass die Kombination von Regulierung sowie Stärkung und Befähigung von Kindern und Eltern, gerade auch über die Schnittstelle Schule, immer mehr an Bedeutung gewinnt.