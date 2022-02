Evangelische Jugend auf Instagram

"cvjm.bayern"

2.359 Abonnent*innen, 325 Beiträge, 6-7 monatliche Posts (Erster: 29.04.2018)

Statement

🔻 christlicher Jugendverband

🔻 Menschen-Verbinder

🔻 Jesus- Verkündiger

🔻 Ortsvereins-Unterstützer

📫 presse@cvjm-bayern.de

💬 www.cvjm-bayern.de

Gesamteindruck

Der Christliche Verein Junger Menschen in Bayern postet auf Instagram Bilder von Aktionen und Freizeiten der Mitglieder. Diese Momentaufnahmen bieten einen schönen Einblick in die Arbeit des Vereins. Dazu kommen sehr übersichtliche Story-Highlights, in denen aktuelle Informationen gesammelt werden. Die geteilten Fotografien sind von hoher Qualität und zeigen den Spaß der Kinder und Jugendlichen an den verschiedenen Aktivitäten.

In summa: Für Jugendliche, die an den Aktionen des CVJM in Bayern interessiert sind, ist die Instagramseite eine der ersten Anlaufstellen für aktuelle Neuigkeiten. Der Account ist ordentlich und veröffentlicht regelmäßig neue Beiträge.

