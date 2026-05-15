"Private Nachricht" klingt nach privat. Doch genau das ist bei Instagram gerade zum Diskussionsthema geworden. Seit Mai 2026 unterstützt die Plattform keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Direktnachrichten mehr. Heißt das, dass Meta beziehungsweise Instagram alles mitlesen kann? Sollte man dort besser gar nichts mehr schreiben? Und was bedeutet der oft gehörte Satz "Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten" eigentlich?

Warum Instagram-DMs jetzt deutlich weniger geschützt sind

Die kurze Antwort lautet: Ja. Instagram-DMs sind jetzt deutlich weniger privat. Aber das ist eigentlich nichts Neues.

Meta hat die optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für Instagram-Direktnachrichten am 8. Mai 2026 deaktiviert. Diese Technik sorgte dafür, dass nur Sender:in und Empfänger:in die Nachrichten lesen konnten – nicht einmal Instagram selbst. Jetzt ist diese Funktion nicht mehr verfügbar. Meta kann Inhalte von Nachrichten nun wieder technisch einsehen, etwa zur Moderation, Sicherheitsprüfung oder auf Anfrage von Behörden.

Wichtig dabei ist, dass viele Nutzer:innen diese Funktion ohnehin nie aktiviert hatten. Denn Instagram-DMs waren nie standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt – man musste sie pro Chat bewusst einschalten. Wer das nie getan hat, für den ändert sich praktisch wenig. Genau darauf weisen auch viele Nutzer:innen in Reddit-Diskussionen hin.

Meta gibt an, die Funktion sei zu selten genutzt worden. Nur ein sehr kleiner Teil der rund drei Milliarden Instagram-Nutzer:innen habe die verschlüsselten Chats überhaupt aktiviert. Deshalb lohne sich der Aufwand nicht.

Warum Kritiker:innen hinter Metas Entscheidung mehr vermuten

Kritiker:innen stehen dem skeptisch gegenüber. Sie vermuten auch wirtschaftliche und politische Gründe. Weniger Verschlüsselung bedeutet mehr Möglichkeiten zur Moderation, Analyse und potenziell auch zur Datenauswertung. Außerdem gab es seit Jahren Druck von Strafverfolgungsbehörden und Kinderschutzorganisationen, da verschlüsselte Chats schwieriger kontrollierbar sind. Es scheint also auch positive Seiten zu haben.

Sollte man jetzt also nichts mehr auf Instagram schreiben? Nicht alles muss dramatisiert werden, aber ein vorsichtiger Umgang ist immer sinnvoll. Instagram ist keine sichere Plattform für sensible Kommunikation. Persönliche Streitgespräche, intime Fotos, vertrauliche Informationen, Passwörter, Bankdaten, Adressen sowie politische oder beruflich heikle Inhalte gehören dort grundsätzlich nicht hin.

Das gilt auch für Sprachnachrichten oder Bilder in DMs. Wer sensible Inhalte verschicken möchte, sollte dafür besser Messenger mit standardmäßiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen.

Signal, WhatsApp oder Telegram? So unterscheiden sich Messenger beim Datenschutz

Ein grober Vergleich der gängigsten Messenger- und Social-Media-Apps:

WhatsApp : Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist standardmäßig aktiv.

: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist standardmäßig aktiv. Signal gilt als besonders datenschutzfreundlich.

gilt als besonders datenschutzfreundlich. Telegram : Normale Chats sind nicht automatisch Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

: Normale Chats sind nicht automatisch Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Facebook Messenger : Die Verschlüsselung ist inzwischen deutlich stärker integriert.

: Die Verschlüsselung ist inzwischen deutlich stärker integriert. Instagram : keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr für DMs.

: keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr für DMs. TikTok: ebenfalls keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Wer seine Privatsphäre schützen möchte, ist bei Signal oder WhatsApp also deutlich besser aufgehoben als bei Instagram.

"Wer nichts zu verbergen hat" – warum dieses Argument zu kurz greift

Stimmt es aber wirklich, dass man sich keine Sorgen machen muss, solange man nichts Verbotenes tut? Dieses Argument klingt zwar logisch, greift aber oft zu kurz. Datenschutz bedeutet nicht, dass man etwas Illegales versteckt. Es geht darum, die Kontrolle darüber zu haben, wer persönliche Informationen sehen, speichern oder auswerten darf. Niemand würde seine Tagebuchseiten, Arzttermine oder Beziehungsprobleme freiwillig öffentlich aushängen, auch wenn daran nichts "Verbotenes" ist.

Was ihr jetzt beachten solltet:

Keine sensiblen Daten über Instagram-DMs verschicken.

Prüft auch alte Chats: Was liegt dort noch?

Für private Gespräche solltet ihr lieber sichere Messenger nutzen.

Kontrolliert eure Datenschutzeinstellungen regelmäßig.

Instagram war nie der ideale Ort für vertrauliche Kommunikation – jetzt noch weniger. Die Abschaltung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht vor allem eines deutlich: Social Media ist kein geschützter Raum. Wer nur Memes verschickt oder Treffen plant, muss nicht sofort in Panik geraten. Wer jedoch wirklich privat kommunizieren möchte, sollte sich nicht auf Instagram verlassen.