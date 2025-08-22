Instagram macht keine Sommerpause, wenn es um neue Funktionen geht. Diesmal betrifft es Postings im Feed – also Bilder, Karussells oder Videos.

Schon jetzt lassen sich neben Caption und Hashtags weitere Elemente hinzufügen: Musik, ein Ort, Kollaborationspartner*innen und relativ neu auch Umfragen. Etwa mit Optionen wie: "Ja, nutze ich schon lange", "Ja, aber noch nicht probiert" oder "Nein, danke für den Tipp".

Neue Funktion bei Instagram: Quizfragen

Neu dazu kommen nun Quizfragen: In der Caption kann eine Frage gestellt werden, dazu bis zu vier Antwortmöglichkeiten. Eine davon wird als korrekt markiert. Nach Veröffentlichung können Follower*innen abstimmen – und sofort sehen, ob sie richtig liegen.

Damit baut Instagram die Interaktionsmöglichkeiten weiter aus. Ziel ist es, Creator*innen einfache Tools an die Hand zu geben, um ihr Publikum stärker einzubinden.

Probiert es aus – vielleicht liegen eure Follower*innen ja richtig 😉