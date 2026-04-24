Kinder, die in die Kamera lachen, tanzen oder etwas "Süßes" erzählen, gehen damit oft viral. Familien-Influencer:innen gehören zu den erfolgreichsten Accounts auf Plattformen wie Instagram oder TikTok. Doch eine aktuelle Studie mehrerer deutscher Landesmedienanstalten zeigt: Der Preis für diese Reichweite ist oft höher, als es auf den ersten Blick scheint.

Ein Drittel aller Familien-Influencer zeigt Kinder mit Gesicht

Rund ein Drittel der Familien-Influencer:innen zeigt ihre Kinder mit Gesicht. Die restlichen Accounts gehen vorsichtiger vor: Sie sprechen über ihre Kinder, zeigen sie von hinten oder anonymisieren sie bewusst.

Diese Zahlen machen deutlich, dass es ein wachsendes Bewusstsein für Risiken gibt, dieses aber längst nicht alle betrifft. Der offensichtliche "Vorteil" von Kinder-Content ist schnell benannt: Aufmerksamkeit. Videos mit Kindern performen überdurchschnittlich gut. Sie wirken authentisch, emotional und oft auch unterhaltsam. Für Influencer:innen bedeutet das mehr Klicks, mehr Reichweite und letztlich mehr Einnahmen. Sie profitieren also finanziell von ihren Kindern.

Diese Risiken trägt jedes Kinderfoto im Netz

Genau hier beginnt das Problem. Denn Kinder sind keine Content-Strategie. Die Risiken überwiegen deutlich. Die Studie und die damit verbundenen Einschätzungen zeigen eine ganze Reihe von Gefahren auf:

Verlust der Privatsphäre: Kinder können nicht überblicken, was es bedeutet, dauerhaft im Internet präsent zu sein.

Verletzung von Persönlichkeitsrechten: Entscheidungen werden stellvertretend getroffen – oft ohne echte Einwilligung.

Digitale Unkontrollierbarkeit: Einmal gepostet, bleibt Inhalt potenziell für immer im Umlauf.

Missbrauch durch Dritte: Inhalte können zweckentfremdet, gespeichert oder manipuliert werden.

Gerade im Kontext neuer Technologien wird dies besonders brisant. Deepfakes und KI-gestützte Bildbearbeitung eröffnen Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren. Gesichter von Kindern können realistisch verfremdet oder in völlig neue Kontexte gesetzt werden – mit kaum kontrollierbaren Folgen. Die damit verbundenen Risiken und Tipps haben wir bereits erörtert.

Ein häufiger Gedanke ist: Solange niemand aktiv etwas "Böses" mit den Bildern macht, sei das Ganze unproblematisch. Doch genau das greift zu kurz. Denn selbst ohne strafrechtlich relevante Nutzung bleibt ein grundlegendes Problem bestehen: Kinder haben ein Recht auf eine eigene digitale Identität und darauf, diese selbst zu gestalten. Wer als Kind dauerhaft im Internet sichtbar ist, verliert diese Kontrolle, bevor er oder sie sie überhaupt entwickeln konnte.

Was Experten Eltern empfehlen

Institutionen wie die Landesmedienanstalten haben deshalb klare Empfehlungen formuliert. Dazu gehören unter anderem:

Kinder möglichst nicht erkennbar zeigen.

Keine intimen oder emotional verletzlichen Situationen posten.

Langfristige Folgen mitdenken ("Würde mein Kind das mit 16 noch wollen?").

Einnahmen und Arbeit mit Kindern kritisch reflektieren (Kinderarbeit-Schutzgesetz).

Kinder (je nach Alter) aktiv einbeziehen und fragen.

Ab wann dürfen Kinder beim Posten mitentscheiden?

Eine pauschale Altersgrenze gibt es nicht. Aber klar ist: Kleinkinder können nicht zustimmen, hier liegt die volle Verantwortung bei den Eltern. Ab dem Grundschulalter kann man beginnen, Kinder einzubeziehen.

Jugendliche sollten aktiv mitentscheiden dürfen, was gepostet wird. Entscheidend ist nicht nur ein "Ja", sondern ein echtes Verständnis dafür, was das Posten bedeutet.

So geht Familien-Content ohne Kindergesichter

Es gibt Creator:innen, die zeigen, dass Familien-Content auch ohne Gesichter funktioniert. Ein Beispiel ist Marlies Johanna. Sie steht für bedürfnisorientierte Erziehung ("Gentle Parenting") und teilt Alltagssituationen, ohne ihre Kinder sichtbar zu machen. Stattdessen stellt sie Gespräche nach, spricht aus ihrer Perspektive als Mutter oder zeigt Szenen so, dass die Kinder anonym bleiben. So entsteht relevanter, ehrlicher Content, ohne dass die Privatsphäre der Kinder verletzt wird.

Bei aller Kritik haben Inhalte über Elternschaft, Erziehung und Familienleben einen echten Mehrwert. Sie können entlasten, Wissen vermitteln, unrealistische Perfektionsbilder aufbrechen und Gemeinschaft sowie Bündnisse schaffen. Gerade deshalb ist es wichtig, nicht das Thema, sondern die Art der Darstellung zu kritisieren. Kinder sind keine Nebenfiguren im Content ihrer Eltern. Sie sind eigenständige Personen mit Rechten.