Das soll es gewesen sein? Mit diesem Gefühl entließ mich die Evangelische Journalistenschule (EJS) im November 2016 aus meinem Volontariat. Die 22 Monate waren viel zu schnell zu Ende gegangen. 22 Monate, in denen ich mehr Zeit in dem Gebäude hinter dem Bahnhof Zoo verbracht hatte als in meiner Berliner Wohnung. In denen aus uns 16 Volontär*innen eine Crew und aus meinem Traum vom Leben als Journalistin ein greifbares Ziel geworden war - Dank der großartigen Ausbildung an der EJS.

Ja, die fast zwei Jahre hatten es in sich gehabt. Kein Tag war verschenkt gewesen. Journalist*innen lehrten uns das Metier von der Pike auf. Recherchieren, Faktenchecken, Sprechtraining. Wie schreibt man Nachrichtentexte, wie Reportagen oder Porträts? Was ist beim Texten für online anders als im Print, wie erreiche ich Menschen in den sozialen Medien, wie geht Datenjournalismus? Radio, Fernsehen, Magazinproduktion. Immer als Leuchtturm an unserer Seite unsere Mentor*innen, erfahrende Medienleute.

Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule: 22 bewegte Monate

Eine Reise nach Israel in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk, um den Sound des Heiligen Landes für das Osterprogramm einzufangen, nach Genf zur UNO und zum Ökumenischen Rat der Kirchen, nach Brüssel zum Europäischen Parlament, in die Redaktion des Kirchentags in Stuttgart und zur Digitalkonferenz re:publica. Zwischendurch vier Praxisstationen in Redaktionen im In- und Ausland, in denen wir nicht selten mit positiven Erwartungen empfangen wurden. Der gute Ruf früherer EJS-Volontär*innen eilte uns stets voraus.

Die Zeit an der EJS hat mich gefordert, an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht. Ständig neue Herausforderungen, neue Menschen, neue Geschichten.

Nie war ich so kreativ, nie so sehr auf Adrenalin. Ja vielleicht habe ich nie so intensiv gelebt wie in diesen 22 Monaten.

Was trotz allem Üben und Beiträgemachen zur Tagesordnung gehörte, waren unsere Diskussionen in der Ausbildungsklasse.

Diskussionen darüber, wie wir aktuelle Berichterstattung wahrnahmen und was wir in schwierigen Situationen für ethisch richtig hielten. Darüber, was wir als Journalist*innen anders machen und wie wir mit den Menschen hinter einer Geschichte umgehen wollten. So unterschiedlich wir auch waren: Unsere Wertvorstellungen hielten uns zusammen. Sie waren - unabhängig davon, ob oder woran jeder persönlich glaubte - unsere gemeinsame Basis. Für eine Schule mit der Kirche als Träger fand ich das ziemlich einzigartig.

Die Evangelische Journalistenschule vor dem Aus

Das soll es gewesen sein? Im Frühjahr 2020 mobilisierte der Freundeskreis der EJS mit der Aktion "EJS retten" die ganze Medienbranche und evangelische Kirche. Die Finanzierung der EJS sollte eingestellt werden, der 13. Ausbildungsjahrgang der letzte sein. Mehr als 1.500 Unterschriften kamen im Protest gegen die Schließung zusammen, Namen wie Ingo Zamperoni, Marietta Slomka, Anne Will und Caren Miosga waren unter dem offenen Brief an den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu lesen. Neben ihren Vollzeitjobs engagierten sich EJS-Absolvent*innen für den Erhalt der Schule, erarbeiteten ein zukunftsfähiges Konzept, suchten das Gespräch mit Entscheidern des Gemeinschaftswerkes Evangelischer Publizistik (GEP) und Ratsmitgliedern der EKD.

Die Corona-Krise mit all ihren finanziellen Auswirkungen auch auf die Kirche überschattete die Zukunftspläne, erstickte die Bemühungen des Freundeskreises, eine Lösung zu finden, jedoch zu keiner Zeit. Bedeutungsschwangere Worte wurden vonseiten der EKD und des GEP verlautbart, der hohe Stellenwert des Qualitätsjournalismus hervorgehoben, der gerade in Zeiten der erstarkenden Rechten und in der globalen Krise um Corona, Fake-News und das Klima wichtiger sei denn je. Die Entscheidung über das Los der EJS wurde lange hinausgezögert und fiel dann doch zugunsten des Sparkurses aus.

Die Evangelische Kirche gibt eines ihrer Aushängeschilder auf

Das war es jetzt also. Und ich frage mich: Sieht die Kirche denn nicht, was sie da aufgibt? Jeder von uns Absolvent*innen ist durch die Zeit an der Schule Botschafter*in der EJS geworden. Überall da, wo wir sind und arbeiten, tragen wir das, was uns die Ausbilder*innen an der Evangelischen Journalistenschule mitgegeben haben, in weltliche wie kirchliche Redaktionen. Im Zeichen der EJS setzen wir uns ein für die Zukunft eines kritischen, verantwortungsvollen und auf Werten basierten Journalismus. Und wir hätten noch viele mehr werden können. Die Evangelische Kirche hat sich bewusst dagegen entschieden.