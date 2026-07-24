Liebe Leser:innen,

seit vielen Jahren begleiten wir euch mit Berichten, Interviews, Hintergründen und Geschichten. Dabei ist unser Anspruch immer derselbe geblieben: unabhängiger Journalismus, fundierte Informationen und Themen, die sonst oft zu kurz kommen.

Die Rahmenbedingungen für unser Onlinemagazin haben sich massiv geändert. Die Zuschüsse der bayerischen Landeskirche werden im kommenden Jahr drastisch gesenkt, unsere Werbeerlöse sinken, umgekehrt steigen die Produktions- und Personalkosten. Hochwertiger Journalismus braucht Zeit, Expertise und Ressourcen.

Deshalb werden wir ein freiwilliges Mitgliedschaftsmodell einführen. Mit dieser Mitgliedschaft können Leser:innen unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und im Gegenzug besondere Einblicke, Vorteile und zusätzliche Inhalte erhalten.

Bevor wir das System einführen, möchten wir von euch wissen: Welche guten Gründe gibt es für euch, Mitglied zu werden? Welche Angebote interessieren euch besonders? Welche Bedenken habt ihr? Und wie wichtig ist euch die langfristige Sicherung unseres Angebots? Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und hilft uns dabei, ein Modell zu entwickeln, das wirklich zu unserer Leserschaft passt.

Vielen Dank für eure Zeit und die Verbundenheit mit unserem Onlinemagazin.

Herzliche Grüße

Eure

Rieke C. Harmsen

Chefredakteurin

PS: Und wenn Ihr nicht an der Umfrage teilnehmen möchtet, mir aber trotzdem eine Nachricht zukommen lassen wollt, schreibt mir gerne eine Mail.

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