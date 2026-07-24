Liebe Leser:innen,
seit vielen Jahren begleiten wir euch mit Berichten, Interviews, Hintergründen und Geschichten. Dabei ist unser Anspruch immer derselbe geblieben: unabhängiger Journalismus, fundierte Informationen und Themen, die sonst oft zu kurz kommen.
Die Rahmenbedingungen für unser Onlinemagazin haben sich massiv geändert. Die Zuschüsse der bayerischen Landeskirche werden im kommenden Jahr drastisch gesenkt, unsere Werbeerlöse sinken, umgekehrt steigen die Produktions- und Personalkosten. Hochwertiger Journalismus braucht Zeit, Expertise und Ressourcen.
Deshalb werden wir ein freiwilliges Mitgliedschaftsmodell einführen. Mit dieser Mitgliedschaft können Leser:innen unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und im Gegenzug besondere Einblicke, Vorteile und zusätzliche Inhalte erhalten.
Bevor wir das System einführen, möchten wir von euch wissen: Welche guten Gründe gibt es für euch, Mitglied zu werden? Welche Angebote interessieren euch besonders? Welche Bedenken habt ihr? Und wie wichtig ist euch die langfristige Sicherung unseres Angebots? Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und hilft uns dabei, ein Modell zu entwickeln, das wirklich zu unserer Leserschaft passt.
Vielen Dank für eure Zeit und die Verbundenheit mit unserem Onlinemagazin.
Herzliche Grüße
Eure
Rieke C. Harmsen
Chefredakteurin
PS: Und wenn Ihr nicht an der Umfrage teilnehmen möchtet, mir aber trotzdem eine Nachricht zukommen lassen wollt, schreibt mir gerne eine Mail.
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Warum wir über ein Mitgliedschaftsmodell nachdenken
Die Medienwelt befindet sich im Wandel. Viele Verlage und unabhängige Medien setzen inzwischen auf Mitgliedschaften statt ausschließlich auf Werbung oder Einzelverkäufe. Auch wir beschäftigen uns mit der Frage: Könnte eine freiwillige Mitgliedschaft unsere Arbeit langfristig stärken und unabhängiger machen?
Dabei denken wir nicht an eine klassische Bezahlschranke. Vielmehr geht es um eine Gemeinschaft von Menschen, denen unsere Arbeit wichtig ist und die dazu beitragen möchten, dass sie auch in Zukunft möglich bleibt. Was könnte eine Mitgliedschaft bieten? Denkbar sind beispielsweise:
- Exklusive Hintergrundinformationen
- Einblicke in unsere Redaktionsarbeit
- Vorabzugang zu ausgewählten Inhalten
- Digitale Veranstaltungen oder Gespräche mit der Redaktion
- Besondere Angebote für Mitglieder
- Die Möglichkeit, Themen anzuregen und stärker mitzugestalten
- Nachwuchsförderung: Praktika, Volontariate und die Ausbildung junger Medienmacher:innen
Aber was davon tatsächlich sinnvoll ist, möchten wir nicht allein entscheiden. Eure Meinung zählt! Deshalb starten wir heute eine Leserinnen- und Leserumfrage. Wir möchten verstehen:
- Wofür schätzt ihr unsere Arbeit?
- Welche Inhalte sind euch besonders wichtig?
- Könnt ihr euch grundsätzlich eine Mitgliedschaft vorstellen?
- Welche Vorteile wären für euch attraktiv?
- Welche Erwartungen oder Vorbehalte habt ihr in Bezug auf eine Mitgliedschaft?
Eure Antworten helfen uns, ein Modell zu entwickeln, das zu unseren Werten und zu den Bedürfnissen unserer Community passt. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten. Jede Rückmeldung ist wertvoll.