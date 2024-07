4. Kalendersuche im WhatsApp-Chat

Ihr sucht eine alte Nachricht in einem Chat? Das geht mit der Suchfunktion, wenn ihr oben auf den Namen eines Chats klickt und dann auf "Suchen". Dann könnt ihr zum Beispiel nach bestimmten Passwörtern suchen, die in der Nachricht standen.

Ihr könnt euch nicht mehr erinnern, was genau in der Nachricht stand? Es gibt auch eine Kalenderfunktion, mit der ihr nach einem Tag suchen könnt und dann im Text bis zu diesem Datum zurückscrollen könnt. Auch wenn ihr den genauen Tag nicht mehr wisst, könnt ihr so zumindest in einem älteren Zeitraum nach der gesuchten Nachricht suchen.