Wie verwandle ich meinen Instagram-Account in einen Professional-Account?

Als nächsten Schritt kann ausgewählt werden, ob es sich um einen Creator- oder einen Unternehmens (Business)-Account handelt. Das Unternehmens-Profil eignet sich, wie der Name bereits sagt, am besten für Unternehmen. Das Creator-Profil ist vor allem für Personen des öffentlichen Lebens, Künstler*Innen oder Influencer gedacht. Beide Möglichkeiten bieten einen Einblick in die Statistiken des Profils und der Follower*Innen. Das Creator-Profil schaltet zudem den Zugang zum Facebook-Creator-Studio frei, über das beispielsweise Feed-Postings vorgeplant werden können.

Kontakte verknüpfen

Anschließend können Kontaktdaten wie Adresse und Telefonnummer des Unternehmens hinterlegt werden. Dies soll Nutzer*Innen die Kontaktaufnahme mit Unternehmen erleichtern. Im Profil sind dann direkt die Kontaktmöglichkeiten hinterlegt. Mit einem Klick auf die entsprechenden Kontakt-Wege öffnet sich beispielsweise das E-Mail-Postfach oder die Telefonnummer des Unternehmens landet automatisch im Anruf-Bereich des Smartphones. Instagram fragt dann danach, ob Kontakte verknüpft werden sollen. Außerdem kommt die Frage auf, ob der Instagram-Account mit einem Facebook-Konto verknüpft werden soll, falls das bei dem entsprechenden Account noch nicht der Fall ist.