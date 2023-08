Neu im Kino

Spielbergs "Ready Player One" und der Facebook-Skandal

Die Suche nach dem heiligen Osterei: Steven Spielbergs neuer Film "Ready Player One" kommt am 5. April ins Kino. Die zitatfreudige Hommage an die Popkultur der 80er-Jahre hätte das Zeug zu einer revolutionären Medienkritik. Aber am Ende bringt der Hollywood-Altmeister dafür zu wenig Mut auf.