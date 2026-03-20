Wer rund um Ostern einen Gottesdienst besuchen oder mitfeiern möchte, hat heute mehr Möglichkeiten denn je: vor Ort in der eigenen Gemeinde, digital von zu Hause aus oder ganz klassisch über Radio und Fernsehen. Eine hilfreiche Übersicht bietet die Evangelische Kirche in Deutschland auf ihrer Website:

Ostergottesdienste finden

Gottesdienste für jede Situation

Die Seite bündelt eine Auswahl an evangelischen Gottesdiensten von Karfreitag bis Ostermontag. Hier könnt ihr suchen nach:

Online-Angeboten

Fernseh- und Radiogottesdiensten

Veranstaltungen vor Ort und im Freien

Damit richtet sich das Angebot sowohl an Menschen, die aktiv eine Kirche besuchen möchten, als auch an diejenigen, die lieber von zu Hause aus teilnehmen.

Gerade für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, wenig Zeit oder ohne festen Gemeindebezug ist das eine echte Erleichterung.

Ostern auch von zu Hause erleben

Ein zusätzlicher Vorteil: Viele Gottesdienste werden live übertragen oder sind später abrufbar. So könnt ihr das Osterfest auch digital bewusst feiern z.B. mit Übertragungen im Fernsehen, im Radio oder als Online-Stream.

Hier sieht man, dass Kirche längst nicht mehr nur im Kirchenraum stattfindet, sondern auch auf Bildschirmen und Lautsprechern.

Falls ihr keinen Gottesdienst in eurem Ort findet, muss es nicht sein, dass es diesen nicht gibt: Die Datenbank enthält eine Auswahl, nicht alle Gottesdienste in Deutschland. Ein zusätzlicher Blick auf die eigene Kirchengemeinde lohnt sich also immer. Trotzdem bietet die Seite einen guten Einstieg, vor allem, wenn ihr noch nicht genau wisst, wo ihr anfangen sollt zu suchen.

Ob traditionell im Gottesdienst vor Ort oder flexibel von zu Hause: Die EKD-Seite macht es leicht, einen passenden Zugang zu Ostern zu finden.